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Die Welt: США убили больше жителей Афганистана, чем террористы 

ТК «Звезда» + ещё 1 28 минут назад
Фото: U.S. Department of Defense, flickr
Согласно информации миссии ООН в Афганистане, большая часть гражданских лиц пострадала от авиаударов и наземных операций военных США.
Немецкий телеканал Die Welt сделал репортаж со ссылкой на данные ООН, согласно которым с начала года военнослужащие США убили больше мирных жителей Афганистана, чем террористы группировки «Талибан»*.
В частности, как уточняется в материале, подсчеты были подведены за первые три месяца 2019 года. Согласно информации миссии ООН в Афганистане, большая часть гражданских лиц пострадала от авиаударов и наземных операций военных США, а также пользующихся их поддержкой правительственных войск.
Уточняется, что за указанный период погибли 305 мирных жителей, ответственность за смерть которых лежит на международных и верных правительству войсках. Об этом говорится в отчете миссии ООН в Афганистане. В то же время, по данным ООН, от рук мятежников за это время погибло 227 человек.
По данным материала, с момента, как американский президент Дональд Трамп в 2017 году облегчил военным самолетам ВВС США обстрел позиций «Талибана»*, военные Соединенных Штатов стали чаще осуществлять боевые операции.
Кроме того, по данным последнего отчета, число жертв среди мирного населения снизилось на 23% по сравнению с первым кварталом прошлого года. Миссия ООН зафиксировала 1773 пострадавших среди гражданских лиц за последние три месяца, среди которых — 581 погибших и 1192 раненых. Эти показатели являются самыми низкими с 2013 года.
По данным миссии ООН в Афганистане, уменьшение числа пострадавших в первую очередь связано с сокращением количества терактов, которые были совершены смертниками.
Ранее президент Америки заявил, что оставит в Афганистане разведку Соединенных Штатов после вывода оттуда войск. Трамп подчеркнул, что не планирует тратить на это многомиллиардные бюджетные суммы, но намерен предпринимать определенные действия в случае появления в стране новых группировок.
* «Талибан» — экстремистская организация, запрещенная в РФ
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Комментарии4
Армия , Ближний Восток , Войска , Дональд Трамп , ООН , Талибан , Афганистан
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