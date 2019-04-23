Армия Хафтара сбила второй самолет за день

Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила второй за день самолет сил Правительства национального согласия (ПНС), сообщает телеканал «Аль-Хадас».

Истребитель уничтожен возле армейской базы Эль-Ватыя в 130 километрах к юго-западу от Триполи, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что подразделениям ЛНА удалось сбить военный самолет, который пытался атаковать военную базу эль-Джуфра.

Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.