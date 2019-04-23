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Армия Хафтара сбила второй самолет за день 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Ливийская национальная армия (ЛНА) фельдмаршала Халифы Хафтара сбила второй за день самолет сил Правительства национального согласия (ПНС), сообщает телеканал «Аль-Хадас».
Истребитель уничтожен возле армейской базы Эль-Ватыя в 130 километрах к юго-западу от Триполи, передает ТАСС.
Ранее сообщалось, что подразделениям ЛНА удалось сбить военный самолет, который пытался атаковать военную базу эль-Джуфра.
Напомним, 4 апреля Хафтар приказал начать наступление на Триполи, 8 апреля Ливийская национальная армия объявила об установлении контроля над большинством пригородных районов Триполи.
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Армия , В мире , Войска , ИТАР-ТАСС
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