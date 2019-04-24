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Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом 

Р-Спорт + ещё 2 43 минуты назад
Фото: CC BY-SA 2.0 / U.S. Navy photo by Chief Mass Communication Specialist Keith DeVinney/Released /
Американские военные самолеты провели разведку у границ Крыма и Краснодарского края, а также над Донбассом, следует из данных PlaneRadar.
В 06:05 мск беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия. Дрон пересек воздушное пространство Греции, Болгарии и Румынии и в 11:15 мск приступил к разведывательному полету вдоль линии разграничения в Донбассе. Аппарат почти шесть часов курсировал на юго-востоке страны и несколько раз облетел указанный район.
После этого Global Hawk со стороны Николаевской области Украины переместился в пространство над акваторией Черного моря и начал сбор разведданных неподалеку от границ Крыма.
Кроме того, в 17:20 по московскому времени с итальянского полигона поднялся в небо патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168997 и позывным PS231. Воздушное судно облетело черноморское побережье Крыма. Аппарат находился на высоте около шести километров над землей. Спустя два часа самолет полетел в район Новороссийска.
В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии. Так, накануне радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V курсировал у берегов Крыма.
Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. в связи с этим дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Boeing , США
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