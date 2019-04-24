Американские самолеты провели разведку у границ России и над Донбассом

Американские военные самолеты провели разведку у границ Крыма Краснодарского края , а также над Донбассом, следует из данных PlaneRadar.

Болгарии и В 06:05 мск беспилотник ВВС США RQ-4B-40 Global Hawk с бортовым номером 11-2048 и позывным FORTE10 взлетел с авиабазы НАТО Сигонелла на острове Сицилия . Дрон пересек воздушное пространство Греции Румынии и в 11:15 мск приступил к разведывательному полету вдоль линии разграничения в Донбассе. Аппарат почти шесть часов курсировал на юго-востоке страны и несколько раз облетел указанный район.

После этого Global Hawk со стороны Николаевской области Украины переместился в пространство над акваторией Черного моря и начал сбор разведданных неподалеку от границ Крыма.

Кроме того, в 17:20 по московскому времени с итальянского полигона поднялся в небо патрульный противолодочный самолет P-8A Poseidon ВМС США с бортовым номером 168997 и позывным PS231. Воздушное судно облетело черноморское побережье Крыма. Аппарат находился на высоте около шести километров над землей. Спустя два часа самолет полетел в район Новороссийска.

В последнее время активность зарубежных разведывательных самолетов и беспилотников у границ России и российских военных объектов за рубежом значительно увеличилась. Их регулярно замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и российскими базами в Сирии. Так, накануне радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V курсировал у берегов Крыма.

Всего за минувший год подразделения радиотехнических войск ВКС обнаружили и сопроводили более 980 тысяч летательных аппаратов. Около трех тысяч из них — иностранные боевые самолеты, из которых более тысячи — самолеты-разведчики. в связи с этим дежурные силы приводились в готовность номер один свыше четырех тысяч раз.