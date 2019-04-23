Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для «Посейдона»

Появилось видео спуска на воду в Северодвинске атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон". Ролик опубликовал телеканал ТВЦ.

На кадрах видно, как командир Антон Алехин разбивает бутылку шампанского о стальной борт корабля. За мероприятием в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин

По данным источника РИА Новости, подводная лодка и беспилотники будут проходить совместные испытания ближайшие два года, после чего будут приняты на вооружение ВМФ России.

В прошлом году впервые стало известно о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, способных переносить ядерные и обычные боеприпасы на большой глубине с высокой скоростью. По словам президента, они способны поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что повышение обороноспособности России имеет только одну цель — обеспечение безопасности страны и ее граждан.

Экспериментальным носителем системы служит подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной субмарины 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852.