Появилось видео секретной подлодки для «Посейдона»

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Появилось видео спуска на воду секретной подлодки для «Посейдона» 

РИА Новости 2 часа назад
Появилось видео спуска на воду в Северодвинске атомной подлодки "Белгород", которая станет носителем беспилотной системы "Посейдон". Ролик опубликовал телеканал ТВЦ.
На кадрах видно, как командир Антон Алехин разбивает бутылку шампанского о стальной борт корабля. За мероприятием в режиме телемоста наблюдал президент России Владимир Путин.
По данным источника РИА Новости, подводная лодка и беспилотники будут проходить совместные испытания ближайшие два года, после чего будут приняты на вооружение ВМФ России.
В прошлом году впервые стало известно о разработке в России беспилотных подводных аппаратов, способных переносить ядерные и обычные боеприпасы на большой глубине с высокой скоростью. По словам президента, они способны поражать авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру. Глава государства подчеркнул, что повышение обороноспособности России имеет только одну цель — обеспечение безопасности страны и ее граждан.
Экспериментальным носителем системы служит подводная лодка "Белгород", переработанный проект многоцелевой атомной субмарины 949А "Антей" (аналог АПЛ "Курск") под кодом 09852.
Военный эксперт Игорь Коротченко считает, что "Посейдон" может применяться в случае ядерной агрессии против России только в качестве ответного удара. В свою очередь, ведущий аналитик группы советников начальника Генштаба адмирал Игорь Касатонов отметил неуязвимость беспилотника, которая достигается большой глубиной погружения, высокой скоростью хода, а также непрогнозируемым для противника маршрутом.
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Армия , Видео , Оружие , Игорь Коротченко , Игорь Касатонов , Владимир Путин , Генштаб , ТВ Центр , Северодвинск
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