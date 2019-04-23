Двигатель «первого этапа» для Су-57 прошел все испытания и запущен в серию

Двигатель "первого этапа" АЛ-41Ф-1 для истребителя Су-57 запущен в серийное производство, рабочая конструкторская документация (РКД) двигателя передана производителям в ноябре 2018 года. Это следует из презентации ОКБ имени А. М. Люльки (предприятие — разработчик двигателя), имеющейся в распоряжении ТАСС.

"Передача двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство — 2018 год

Октябрь 2018 года — оформлено решение о присвоении литеры О1 (означает готовность к передаче в серийное производство). Ноябрь 2018 года — завершена передача РКД двигателя в серийное производство", — говорится на одном из слайдов об этапах создания двигателя.

Из презентации также следует, что всего в ходе опытно-конструкторских работ было собрано 38 двигателей, из них 30 — для летных испытаний самолета Су-57.