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Двигатель «первого этапа» для Су-57 прошел все испытания и запущен в серию 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Двигатель "первого этапа" АЛ-41Ф-1 для истребителя Су-57 запущен в серийное производство, рабочая конструкторская документация (РКД) двигателя передана производителям в ноябре 2018 года. Это следует из презентации ОКБ имени А. М. Люльки (предприятие — разработчик двигателя), имеющейся в распоряжении ТАСС.
"Передача двигателя АЛ-41Ф-1 в серийное производство — 2018 год 
Октябрь 2018 года — оформлено решение о присвоении литеры О1 (означает готовность к передаче в серийное производство). Ноябрь 2018 года — завершена передача РКД двигателя в серийное производство", — говорится на одном из слайдов об этапах создания двигателя.
Из презентации также следует, что всего в ходе опытно-конструкторских работ было собрано 38 двигателей, из них 30 — для летных испытаний самолета Су-57.
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Армия , Войска , Оружие , ИТАР-ТАСС
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