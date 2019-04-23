На Украине анонсировали строительство новых ракетных катеров

Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал строительство ракетного катера, на которые будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун".

Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытания "Нептуна" в Одесской области. Он заявил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны. Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.

"Финансовый ресурс позволяет нам завершить в этом году выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, который нам очень нужен и на который будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун", — приводит слова Полторака пресс-служба Минобоороны.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.

Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".

Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.