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На Украине анонсировали строительство новых ракетных катеров 

Р-Спорт 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Министр обороны Украины Степан Полторак анонсировал строительство ракетного катера, на которые будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун".
Ранее президент Украины Петр Порошенко сообщил об успешных испытания "Нептуна" в Одесской области. Он заявил, что эти ракеты в кратчайшие сроки поставят на вооружение военно-морских сил страны. Советник Петра Порошенко по вопросам армии Юрий Бирюков сообщил, что ракета может "стелиться" вдоль поверхности моря на высоте пять метров и атаковать корабль.
"Финансовый ресурс позволяет нам завершить в этом году выпуск бронированных катеров, приступить к производству ракетного катера, который нам очень нужен и на который будут поставлены противокорабельные комплексы "Нептун", — приводит слова Полторака пресс-служба Минобоороны.
Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил о начале технического переоснащения армии. Украинский ОПК активно приступил к работе, однако военные эксперты и пользователи интернета каждый раз с иронией обсуждают новинки.
Например, в 2017 году украинские оружейники представили "новейшую" боевую машину огневой поддержки "Страж". При этом она создана на шасси танка Т-64, принятого на вооружение еще в 1967 году, и имеет вооружение и комплексы защиты еще советской разработки. Кроме того, на военном параде ко Дню независимости Украины 24 августа 2018 года был продемонстрирован ряд других новинок, включая оперативно-тактический ракетный комплекс "Сапсан", реактивные системы залпового огня "Ольха" и "Верба", самоходную установку "Богдана" и аналог американских Javelin — противотанковый ракетный комплекс "Стугна-П".
Эксперты назвали все это вооружение "макетами", которые украинский ОПК постоянно возит по выставкам, однако никаких контрактов на производство этого вооружения нет.
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Комментарии
Армия , Оружие , Украина , Степан Полторак , Петр Порошенко , Юрий Бирюков
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