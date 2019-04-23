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Российская морская пехота начала получать модернизированные бронетягачи для Арктики 

ТАСС 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российские подразделения морской пехоты, развернутые на Севере, начали получать модернизированные многоцелевые легкобронированные тягачи, предназначенные для действий в Арктике. Об этом ТАСС сообщил во вторник источник в оборонно-промышленном комплексе.
"В настоящее время северные подразделения морской пехоты получают тягачи МЛБШ, которые представляют собой серийную модернизацию советского МТ-ЛБ. Более того, морская пехота уже начала применение этой техники в ходе учений", — сказал он.
Собеседник агентства уточнил, что первые единичные образцы этой техники были поставлены в войска в 2015 году для прохождения испытаний, но серийные поставки начались только в этом году.
По его словам, МЛБШ оптимально подходят для действий в Арктическом регионе благодаря балансировке шасси, широким гусеницам и надежному двигателю. "От базового МТЛБ модернизированный тягач отличается установкой более мощного двигателя Камаз-740. Штатная башенка с 7,62-миллиметровым пулеметом ПКТ заменена на открытую установку для 12,7-миллиметрового крупнокалиберного пулемета "Корд" или НСВТ", — сообщил источник, добавив, что модернизируемый тягач проходит полное техническое обслуживание.
Представитель ОПК добавил, что сейчас продолжается поиск дальнейших направлений модернизации МТЛБ. "Эта машина крайне положительно зарекомендовала себя в условиях холодного климата. Она успешно выполняет функции как тягача, так и бронетранспортера", — отметил он.
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Армия , Оружие
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