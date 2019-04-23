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«Адская молотилка» на базе КрАЗа не заинтересовала иранских военных 

Российская Газета 46 минут назад
Фото: Facebook
Иранская армия продолжает эксплуатацию нескольких десятков советских зенитных самоходных установок ЗСУ-57-2, за свою огневую мощь получивших в СМИ прозвище "Адская молотилка".
И если сами 57-мм орудия могут успешно уничтожать разнообразные цели на земле и в воздухе, то шасси этих самоходок уже давно не может считаться современным. Машина создавалась с широким использованием узлов и агрегатов давно устаревшего танка Т-54.
Соответственно, у иранских конструкторов возникло желание переустановить башню с вооружением на что-то более новое и мобильное. А поскольку Исламская республика приобрела на Украине партию кременчугских вездеходов, для экспериментов был выбран КрАЗ-6322.
Колесная самоходка Bahman получила выдвижные опоры, которые стабилизируют боевую машину во время стрельбы. Разработчикам удалось максимально автоматизировать процессы управления боевым модулем.
Впервые показанная в 2016 году, эта ЗСУ прошла разнообразные испытания, но до сих пор не принята на вооружение. Как считают военные эксперты, машина получилась слишком высокой и неустойчивой, что может привести к нежелательным последствиям во время маршей по пересеченной местности.
Поэтому неудивительно, что иранское командование достаточно холодно отнеслось к этой разработке.
Bahman регулярно показывают на различных проводимых в Иране выставках. Например, недавно прошла демонстрация на мероприятиях, приуроченных ко Дню Армии.
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Армия , Оружие
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