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Украина испытает основное оружие сдерживания 

Lenta.ru 35 минут назад
Фото: Reuters
Украина в ближайшее время начнет испытания оперативно-тактического ракетного комплекса «Гром-2» для своих Вооруженных сил (ВСУ) и Саудовской Аравии. Об этом сообщил военно-политический эксперт Александр Коваленко на своей странице в «Живом Журнале».
Он рассказал, что полноценные испытания основного вооружения для сдерживания противника должны начаться в этом году. Коваленко предположил, что опытный образец, который в скором времени запустят с полигона, уже готов.
«Что же, очень жду первых пусков ОТРК "Гром-2". Тысяча километров как-никак, а это уже совсем другой разговор и даже больше — аргумент», — резюмировал эксперт.
В январе 2018 года на Украине провели испытания двигателя для ракет «Гром-2». Пользователи соцсетей заметили, что на видео, опубликованном Национальным промышленным порталом, не совпадают времена года. Они отмечали, что пусковая установка снята летом или в начале осени, испытания ракетного двигателя — зимой.
Осенью 2016-го украинские власти рассказали о «жутком оружии», которое может летать на десятки километров и попадает в центр круга с радиусом 50 метров.
Ракетный комплекс «Гром-2» сможет поражать одиночные и групповые стационарные цели на дальности от 50 до 280 километров. Боевая часть одной ракеты весит 480 килограммов. Разработкой ОТРК на базе твердотопливной баллистической ракеты занимается конструкторское бюро «Южное».
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Армия , Оружие , Украина , Саудовская Аравия
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