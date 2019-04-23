Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в параде ВМС Китая

Корабль Северного флота возглавил отряд, в который также вошли спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».

Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» и несколько сопровождающих его судов обеспечения, по праву почетных гостей стали участниками военно-морского парада в акватории Желтого моря.

Фрегат сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».

Китай сегодня отмечает 70-летие своих военно-морских сил. В честь этого события по бухте порта Циндао единым строем прошли самые современные корабли и подводные лодки военного флота Китайской народной республики.