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Фрегат «Адмирал Горшков» принял участие в параде ВМС Китая 

ТК «Звезда» + ещё 1 1 час назад
Фото: МО РФ
Корабль Северного флота возглавил отряд, в который также вошли спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».
Фрегат Северного флота «Адмирал Горшков» и несколько сопровождающих его судов обеспечения, по праву почетных гостей стали участниками военно-морского парада в акватории Желтого моря.
Фрегат сопровождают спасательный буксир «Николай Чикер», многофункциональное судно материально-технического обеспечения «Эльбрус» и морской танкер «Кама».
Китай сегодня отмечает 70-летие своих военно-морских сил. В честь этого события по бухте порта Циндао единым строем прошли самые современные корабли и подводные лодки военного флота Китайской народной республики.
Возглавил строй первый в Китае авианесущий крейсер «Ляонин» — бывший советский «Варяг». Пекину его несколько лет назад продала Украина. Председатель КНР Си Цзиньпин осмотрел корабли и поприветствовал моряков.
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Комментарии
Армия , Войска , Цзиньпин Си , Китай
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