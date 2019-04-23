Россиянин пытался вывезти в Южную Осетию компоненты противотанковых ракетных установок

Гражданин России пытался вывезти из страны две части противотанковых пусковых ракетных установок в Южную Осетию . Об этом сообщила журналистам пресс-служба Северо-Осетинской таможни.

"Гражданин России пытался вывезти из страны две части противотанковых пусковых ракетных установок через таможенный пост МАПП "Нижний Зарамаг". Детали были спрятаны в кузове "КамАЗа" среди прочих металлических предметов", — говорится в сообщении.

Обнаруженные в ходе таможенного досмотра изделия определены как переносные противотанковые ракетные комплексы и их отдельные компоненты. В связи с произошедшим сотрудники таможни возбудили уголовное дело.