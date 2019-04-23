Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Си Цзиньпин рассказал о военной политике Китая 

РИА Новости + ещё 2 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Китай всегда будет придерживаться оборонительного характера своей военной политики и идти по пути мирного развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главами иностранных делегаций, прибывших в порт Циндао на торжества по случаю 70-летия образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.
"Китай будет решительно придерживаться оборонительного характера своей военной политики, продолжать придерживаться новой концепции безопасности", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
Новая концепция безопасности продвигается Китаем с 1997 года и стала обновленным вариантом принципов мирного сосуществования, дополненных тезисом о необходимости равноправного диалога со странами мира и призывом отказаться от военно-политических союзов.
Си Цзиньпин подчеркнул, что китайский народ является активным сторонником мира, желает мира и твердо идет по пути мирного развития.
"ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости", — добавил китайский лидер.
ВМС Китая с 22 по 25 апреля проводят в Циндао целый ряд торжественных мероприятий. Главным из них станет международный военно-морской парад 23 апреля, в нем примут участие около 20 судов из 11 стран, в том числе из России, 32 военных корабля и 39 самолетов Китая. Всего на торжества прибыли представители более 60 стран.
Российскую делегацию возглавляет заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Александр Витко. В Циндао также приехали высокопоставленные представители ВМС КНДР, Индии, США, Великобритании, Германии, Мексики, Канады, Японии, Южной Кореи и других стран.
Отряд кораблей Северного флота России, участвующих в торжественных мероприятиях, вошел в порт Циндао в воскресенье. Его возглавляет многофункциональный фрегат "Адмирал Горшков", для него этот поход — первый в истории. Фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно "Эльбрус" и морской танкер "Кама".
Последние новости
"Всхлипнувший": Порошенко попал на видео после поражения Украинские СМИ рассказали о биографии Елены Зеленской Стюардесса рассказала, как вычислить любвеобильных пассажиров
Комментарии
Армия , Войска , Цзиньпин Си , Александр Витко , Китай , Циндао
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Порошенко захотели обменять на украинских моряков
Люди Порошенко заявили о преследовании после избрания Зеленского
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина1
Зеленскому посоветовали изменить отношение к Крыму347
Почему «похоронная» мафия в России самая кровавая29
Видео
Украинские радикалы собрались бороться с Зеленским
В мире Украина
«Через год»: Порошенко пойдет в президенты
Украина В мире
Приказ Зеленского: «мерзавцев» из Рады распустят
Украина В мире
Помост не выдержал веса хористов
Происшествия Новости Москвы
Эстония призналась в самоутверждении за счет Путина
В мире Политика
В команде Зеленского рассказали о первых наказаниях
В мире Украина
В некрополе прокомментировали ЧП на могиле Осина
Происшествия Пожары
На Шри-Ланке задержали сирийца по делу о взрывах
В мире Катастрофы
Как Зеленский выстроит отношения с Западом
Украина Статьи
Политики спели хором мировой хит
Политика Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение