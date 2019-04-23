Си Цзиньпин рассказал о военной политике Китая

Китай всегда будет придерживаться оборонительного характера своей военной политики и идти по пути мирного развития, заявил во вторник председатель КНР Си Цзиньпин во время встречи с главами иностранных делегаций, прибывших в порт Циндао на торжества по случаю 70-летия образования Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая.

"Китай будет решительно придерживаться оборонительного характера своей военной политики, продолжать придерживаться новой концепции безопасности", — заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

Новая концепция безопасности продвигается Китаем с 1997 года и стала обновленным вариантом принципов мирного сосуществования, дополненных тезисом о необходимости равноправного диалога со странами мира и призывом отказаться от военно-политических союзов.

Си Цзиньпин подчеркнул, что китайский народ является активным сторонником мира, желает мира и твердо идет по пути мирного развития.

"ВМС Китая всегда шли под знаменем сотрудничества, всеми силами создают систему безопасности, основанную на равенстве, взаимном доверии и справедливости", — добавил китайский лидер.

ВМС Китая с 22 по 25 апреля проводят в Циндао целый ряд торжественных мероприятий. Главным из них станет международный военно-морской парад 23 апреля, в нем примут участие около 20 судов из 11 стран, в том числе из России, 32 военных корабля и 39 самолетов Китая. Всего на торжества прибыли представители более 60 стран.

Российскую делегацию возглавляет заместитель главнокомандующего Военно-морским флотом России Александр Витко . В Циндао также приехали высокопоставленные представители ВМС КНДР, Индии, США, Великобритании, Германии, Мексики, Канады, Японии, Южной Кореи и других стран.

Отряд кораблей Северного флота России, участвующих в торжественных мероприятиях, вошел в порт Циндао в воскресенье. Его возглавляет многофункциональный фрегат "Адмирал Горшков", для него этот поход — первый в истории. Фрегат сопровождают спасательный буксир "Николай Чикер", многофункциональное судно "Эльбрус" и морской танкер "Кама".