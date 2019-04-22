Американский военный самолет заметили недалеко от Крыма

Американский военный самолет заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.

Радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным WHISK21 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции в 07:10 по московскому времени. Воздушное судно полетело в акваторию Черного моря, куда также прибыл заправщик KC135R Stratotanker с бортовым номером 57-2605 и позывным QID259. Выполнив дозаправку, RC-135V начал разведку у берегов Крыма.

На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку от российского полуострова. Аппарат около двух часов курсировал у границ Крыма и несколько раз облетел указанную территорию.

Американские военные самолеты неоднократно замечали в этом районе. Как заявил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных аппаратов США у границ полуострова вызывают обеспокоенность. Он отметил, что подобные маневры не имеют ничего общего с политикой дружеских или партнерских отношений. По его мнению, Вашингтону пора прекратить "слежку" за Крымом и обратить внимание на охрану собственных рубежей.