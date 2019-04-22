Американский военный самолет заметили у российских границ. Об этом свидетельствуют данные мониторинговых ресурсов.
Радиоразведчик ВВС США Boeing RC-135V с бортовым номером 64-14846 и позывным WHISK21 поднялся в небо с авиабазы Суда-Бей в Греции в 07:10 по московскому времени. Воздушное судно полетело в акваторию Черного моря, куда также прибыл заправщик KC135R Stratotanker с бортовым номером 57-2605 и позывным QID259. Выполнив дозаправку, RC-135V начал разведку у берегов Крыма.
На опубликованной карте видно, что маршрут воздушного судна пролегал над Черным морем неподалеку от российского полуострова. Аппарат около двух часов курсировал у границ Крыма и несколько раз облетел указанную территорию.
Американские военные самолеты неоднократно замечали в этом районе. Как заявил депутат крымского парламента Иван Шонус, участившиеся случаи полетов разведывательных аппаратов США у границ полуострова вызывают обеспокоенность. Он отметил, что подобные маневры не имеют ничего общего с политикой дружеских или партнерских отношений. По его мнению, Вашингтону пора прекратить "слежку" за Крымом и обратить внимание на охрану собственных рубежей.
Как подчеркивал глава Минобороны Сергей Шойгу, уникальная межвидовая группировка войск, созданная на полуострове, "не оставляет ни единого шанса" для потенциальных попыток посягнуть на территорию России и играет важнейшую роль в обеспечении безопасности всей страны.