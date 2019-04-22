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Черный рынок оружия оказался однообразным 

Популярная механика 1 час назад
Фото: Популярная механика
Необычное исследование провели ученые из Мичиганского госуниверситета. Целью работы не было практическое использование полученной информации, поэтому ученые не поведали своим читателям, как провозили оружие через таможню — такой попытки с их стороны не было. Они пытались отследить ассортимент и пути распространения оружия.
Использовав анонимный браузер Tor исследователи провели изучение того, чем и как торгуют на подпольном рынке оружия.
«Мы так мало знаем о распространении огнестрельного оружия, продаваемого в DarkNet, что это напоминает черную дыру, похожую на незаконный оборот фармацевтических препаратов и наркотиков: мы знаем, что люди покупают их в Интернете, но мы не знаем количества», — говорит Томас Холт, профессор уголовного права Мичиганского университета. Чем лучше мы понимаем, как движется и продается оружие и какие его виды доступны в темной сети, тем лучше мы будем понимать, как интернет служит нишевым рынком для распространения оружия».
Наибольшей неожиданностью стал ассортимент. Шестьдесят четыре процента рекламируемой продукции были пистолетами, 17% — полуавтоматическими винтовками, и только 4% — автоматами.
«Что меня больше всего удивило, так это то, что большая часть того, что мы видели, не была оружием военного уровня», — сказал Холт. «Вместо экзотического или редкого огнестрельного оружия мы видели пистолеты — виды оружия, которые кто-то в США мог купить в обычных магазинах. Кроме того, цены на эти пистолеты не сильно отличались от магазинных. Эти наблюдения ставят вопрос: „Почему вместо этого DarkNet?“
По мнению Холта, объяснений может быть два. Либо покупатель живет в стране с более строгими нежели американские законами, либо он по каким-то причинам не может купить оружие легально. Третья версия — что покупателю нужно оружие, в принципе не соприкасавшееся с государственной системой контроля, — Холтом почему-то не называется.
Исследователи не смогли отследить конкретных продавцов и покупателей. В некоторых случаях, исходя из имен, можно думать, что продавцы живут не в Европе, но на этом информация заканчивается.
Доставка товара покупателю осуществляется обычными контрабандными способами: подкладыванием оружия или его деталей в какой-то обыденный сильно пахнущий груз, вроде обуви или какао. Оплата чаще всего производится биткойнами.
Исследование опубликовано в „Deviant Behavior“.
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Армия , Оружие
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