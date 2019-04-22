Черный рынок оружия оказался однообразным 

Необычное исследование провели ученые из Мичиганского госуниверситета. Целью работы не было практическое использование полученной информации, поэтому ученые не поведали своим читателям, как провозили оружие через таможню — такой попытки с их стороны не было. Они пытались отследить ассортимент и пути распространения оружия.
Использовав анонимный браузер Tor исследователи провели изучение того, чем и как торгуют на подпольном рынке оружия.
«Мы так мало знаем о распространении огнестрельного оружия, продаваемого в DarkNet, что это напоминает черную дыру, похожую на незаконный оборот фармацевтических препаратов и наркотиков: мы знаем, что люди покупают их в Интернете, но мы не знаем количества», — говорит Томас Холт, профессор уголовного права Мичиганского университета. Чем лучше мы понимаем, как движется и продается оружие и какие его виды доступны в темной сети, тем лучше мы будем понимать, как интернет служит нишевым рынком для распространения оружия».
Наибольшей неожиданностью стал ассортимент. Шестьдесят четыре процента рекламируемой продукции были пистолетами, 17% — полуавтоматическими винтовками, и только 4% — автоматами.
«Что меня больше всего удивило, так это то, что большая часть того, что мы видели, не была оружием военного уровня», — сказал Холт. «Вместо экзотического или редкого огнестрельного оружия мы видели пистолеты — виды оружия, которые кто-то в США мог купить в обычных магазинах. Кроме того, цены на эти пистолеты не сильно отличались от магазинных. Эти наблюдения ставят вопрос: „Почему вместо этого DarkNet?“
По мнению Холта, объяснений может быть два. Либо покупатель живет в стране с более строгими нежели американские законами, либо он по каким-то причинам не может купить оружие легально. Третья версия — что покупателю нужно оружие, в принципе не соприкасавшееся с государственной системой контроля, — Холтом почему-то не называется.
Исследователи не смогли отследить конкретных продавцов и покупателей. В некоторых случаях, исходя из имен, можно думать, что продавцы живут не в Европе, но на этом информация заканчивается.
Доставка товара покупателю осуществляется обычными контрабандными способами: подкладыванием оружия или его деталей в какой-то обыденный сильно пахнущий груз, вроде обуви или какао. Оплата чаще всего производится биткойнами.
Исследование опубликовано в „Deviant Behavior“.