Американский сенатор предложил Турции выбрать между С-400 и санкциями

Американский сенатор-демократ Боб Менендес заявил, что США могут перенести свою военную базу из Турции Грецию , если Анкара не откажется от покупки российских ЗРК С-400 «Триумф». По словам Менендеса, Вашингтон защитит национальную безопасность — свою и союзников — в соответствии с 5-й статьей договора о НАТО . Тем не менее он надеется, что «до этого не дойдет».

Если турецкие власти не откажутся от закупки российских зенитных ракетных комплексов С-400 «Триумф», то США могут перенести свою военную базу из Турции в Грецию. Об этом заявил сенатор США от Демократической партии Боб Менендес в интервью греческой газете Η Καθημερινή.

«Мы не ожидаем, что Турция пойдет по скользкой дорожке. Но если пойдет, мы сделаем все возможное, чтобы защитить нашу национальную безопасность и безопасность наших союзников в соответствии со статьей 5 договора о НАТО», — подчеркнул он.

По словам сенатора, Вашингтон готов перенести свою базу, но «надеется, что отношения с Анкарой до такого не дойдут».

С-400 — российская зенитно-ракетная система, к которой проявляют интерес различные армии мира: в 2015 году ЗРК купил Китай , в 2018-м — Индия

Турция и Россия подписали договор о приобретении ЗРС в декабре 2017 года. Москва и Анкара договорились о передаче двух батарей С-400, которые будут обслуживаться турецкими военными, для чего они пройдут обучение в Вооруженных силах России. Параллельно станет развиваться и военно-техническое сотрудничество для организации производства зенитных систем в Турции.

По тактико-техническим характеристикам он, по данным экспертов, превосходит зарубежные аналоги, в частности американские и французские. Комплекс способен поражать до 12 целей одновременно (С-300 — шесть целей). Одно из главных отличий С-400 от С-300 — возможность поражения целей, летящих с гиперзвуковой скоростью.

В будущем Минобороны РФ планирует поставить на боевое дежурство еще несколько полков, оснащенных С-400. Ожидается, что С-400 составит основу ПВО страны на ближайшие 30-40 лет.

Развертывание зенитно-ракетных систем С-400 «Триумф» начнется в Турции в октябре 2019 года. Об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. «Мы находимся на этапе отбора персонала для обслуживания зенитно-ракетных комплексов. Эти люди в начале 2019 года будут отправлены в Россию на обучение», — подчеркнул министр.

В начале февраля 2019 года издание Hürriyet Daily News со ссылкой на высокопоставленного американского чиновника сообщило, что американские власти могут отказаться продавать Турции свои ЗРК Patriot, если Анкара все же приобретет российские C-400.

«Мы не будем запрашивать разрешение конгресса и не сможем осуществить продажу Турции систем Patriot, если процесс продажи С-400 будет продолжаться», — заявил собеседник.

По его словам, покупка Турцией российских ЗРК может даже стать основанием для введения санкций со стороны Соединенных Штатов в рамках закона CAATSA.

Вице-президент США Майк Пенс , в свою очередь, заявил, что Турции придется выбрать между партнерством с НАТО и покупкой российских ЗРК. По его словам, «безрассудное» решение Турции о покупке С-400 угрожает альянсу. Он также добавил, что Турция может оставаться партнером в «самом успешном» военном альянсе в истории.

Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что Россия предоставила более выгодные условия на покупку зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400, чем США для своих комплексов Patriot.

Он подчеркнул, что Турция завершила сделку по приобретению С-400 и продолжает платежи по ней. Эрдоган добавил, что аргументы США относительно покупки российских С-400 являются «неверными».

Официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын также заявил американской стороне на недавних переговорах, что возможные санкции США из-за покупки Турцией С-400 навредят двусторонним отношениям и будут контрпродуктивными. Он также заверил, что Турция готова купить американские ЗРК Patriot и проверить, какая система лучше.

Российские Вооруженные силы также активно используют С-400. В пресс-службе концерна ВКО «Алмаз-Антей» сообщили о передаче Минобороны РФ очередного полкового комплекса ЗРС С-400 «Триумф». По словам представителя концерна, результаты начальных стрельб показали, что техника работает без замечаний, об этом сообщает НСН.

Летом 2007 года в городе Электросталь Московской области на боевое дежурство заступил первый дивизион, оснащенный ЗРС С-400. В 2009 году к нему прибавился второй дивизион, составивший вместе с первым 606-й гвардейский зенитный ракетный полк.