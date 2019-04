«Хезболла» ожидает скорой войны с Израилем

Фото: Ayal Margolin-Jinipix/Xinhua/Global Look Press

В руководстве «Хезболлы» растут опасения, что вскоре Израиль может начать полномасштабную операцию в Ливане . В пользу этого свидетельствуют заявления, сделанные генсеком ливанской группировки Сайедом Хасаном Насраллой в ходе одной из секретных встреч с командованием. Также в разговоре с соратниками Насралла выразил уверенность в том, что скоро он сам станет жертвой израильских нападений. По мнению экспертов, вероятность войны действительно существует — особенно с учетом того, что «Хезболла» не прекращает свою деятельность по производству ракет.

Об опасениях Насраллы сообщает кувейтское издание Al Rai. Со ссылкой на арабские дипломатические источники газета приводит содержание встречи религиозного лидера с командирами группировки. По этим данным, генсек «Хезболлы» предрек скорую интервенцию Израиля в Ливан, формальным объяснением для которой, вероятно, станет защита пограничной зоны. В декабре 2018 года еврейское государство уже проводило «очистку» границ от подземных тоннелей «Хезболлы». Уже этим летом вся верхушка шиитской военно-политической организации рискует стать жертвой первых атак Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), убежден Насралла. Он не исключил и своей скорой гибели.

Вполне возможно, что весь первый уровень руководства может быть убит, включая меня. Израилю, возможно, удастся убить многих лидеров и командиров. Но их смерти не станут концом Хезболлы, потому что партия полагается не просто на отдельных людей, а на всё общество, которое является неотъемлемой частью её существования, -заявил Насралла.

По словам лидера группировки, будущее вооружённое противостояние может стать не менее масштабным, чем Вторая ливанская война 2006 года.

Столь пессимистичные заявления генсек «Хезболлы» делает в первый раз, утверждают источники Al Rai. Сейчас Насралла уверен: вероятность полномасштабного конфликта на ливанской территории близка к 70%. Более того, лидер группировки не исключает, что другие международные игроки втянутся в вооружённое противостояние. К примеру, США и страны Персидского залива вряд ли будут стоять в стороне. За последнее время еврейское государство и аравийские монархии продемонстрировали огромную волю к нормализации отношений — это произошло в основном за счет консенсуса в отношении иранской внешней политики. Настрой руководства «Хезболлы» вполне понятен по другим причинам, отмечает Al Rai. За последнее время Израиль получил огромную дипломатическую поддержку со стороны Соединенных Штатов, готовых, похоже, одобрить любую авантюру властей еврейского государства. Последние санкции, введенные рядом стран против финансовых структур «Хезболлы», также негативно влияют на возможности группировки.

Вероятно, возможный конфликт между ЦАХАЛ и «Хезболлой» выльется в многочисленные жертвы. Эксперты американского JINSA (The Jewish Institute for National Security of America) ранее пришли к выводу, что вооруженное столкновение в том случае, если оно все-таки произойдет, представляет немалую угрозу как для военнослужащих, так и для мирного населения еврейского государства: за последние годы возможности ливанской группировки значительно возросли. Если в 2006 году ракетный арсенал «Хезболлы» оценивался в 10 тыс. единиц, сейчас он колеблется в промежутке от 120 до 140 тыс. ракет. Военная мощь организации, которая оказывает огромное влияние на политические институты Ливана, беспрецедентно велика, отмечают аналитики: она превышает потенциал некоторых развитых стран. Более того, участие боевиков «Хезболлы» в сирийском конфликте улучшило их навыки: теперь они могут вести боевые действия не только в городских условиях, но и на открытой местности.

Если конфликт и может разгореться, то вероятной причиной наблюдатели считают продолжающееся строительство на территории Ливана заводов по производству ракет. На этот раз «Хезболлу» и спонсирующий ее Ливан подозревают в желании делать высокоточные ракеты, которые бы смогли поражать любые мишени на территории сопредельного государства. Франция выразила ливанскому руководству свои опасения насчет «ракетной» активности «Хезболлы». «Высокоточные ракетные системы», по словам французских дипломатов, которых цитирует арабское издание Al Hayat, не должны находиться на территории Ливана. По информации издания, Париж был предупрежден израильским руководством о готовности произвести удары по позициям «Хезболлы». Наблюдатели отмечают, что французское руководство, неоднократно подходившее с прагматизмом ко всем ливанским проблемам, сейчас демонстрирует риторику, близкую к американской. Не исключено, что Вашингтон убедил Париж ужесточить свою политику в отношении Бейрута, поскольку сформированное в начале 2019 года правительство Ливана эксперты считают частично лояльным «Хезболле».