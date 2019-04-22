Российские военные устроили «Соколиную охоту»

Команда Тихоокеанского флота России победила в окружном этапе конкурса среди расчётов комплексов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». Соревнования состоялись в Хабаровском крае на общевойсковой полигоне «Князе-Волконский».

«Серебро» у представителей Приморского объединения Восточного военного округа, третьими завершили состязания представители армейского корпуса, дислоцированного в Сахалинской области

Во время выполнения заданий операторы БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» отработали развёртывание комплексов, а также их запуск.

Участники должны были найти как стационарные, так и подвижные объекты в определённом квадрате местности и передать координаты на пункт управления. Полученная информация помогала артиллерии корректировать огонь по условному противнику.

Организаторы максимально приблизили конкурс к реальным боевым условиям — использовалось большое количество взрывчатки, имитирующей попадания артснарядов.

Расчёты в свою очередь определили отклонение снарядов от цели и дали поправки на пункт управления артиллерией, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.

Также операторы беспилотников проявляли свои умения во время посадки аппаратов на точность.

Ранее News.ru сообщал, что полигон Молькино на Кубани принял масштабные учения подразделений артиллерии 49-й армии Южного военного округа (ЮВО). Личный состав провёл свыше ста тренировок по развёртыванию разведывательно-огневого контура (РОК).