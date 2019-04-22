Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Российские военные устроили «Соколиную охоту» 

News.ru 1 час назад
Фото: vk.com/mil
Команда Тихоокеанского флота России победила в окружном этапе конкурса среди расчётов комплексов беспилотных летательных аппаратов «Соколиная охота». Соревнования состоялись в Хабаровском крае на общевойсковой полигоне «Князе-Волконский».
«Серебро» у представителей Приморского объединения Восточного военного округа, третьими завершили состязания представители армейского корпуса, дислоцированного в Сахалинской области.
Во время выполнения заданий операторы БЛА «Орлан-10» и «Элерон-3» отработали развёртывание комплексов, а также их запуск.
Участники должны были найти как стационарные, так и подвижные объекты в определённом квадрате местности и передать координаты на пункт управления. Полученная информация помогала артиллерии корректировать огонь по условному противнику.
Организаторы максимально приблизили конкурс к реальным боевым условиям — использовалось большое количество взрывчатки, имитирующей попадания артснарядов.
Расчёты в свою очередь определили отклонение снарядов от цели и дали поправки на пункт управления артиллерией, говорится на официальном сайте Минобороны РФ.
Также операторы беспилотников проявляли свои умения во время посадки аппаратов на точность.
Ранее News.ru сообщал, что полигон Молькино на Кубани принял масштабные учения подразделений артиллерии 49-й армии Южного военного округа (ЮВО). Личный состав провёл свыше ста тренировок по развёртыванию разведывательно-огневого контура (РОК).
News.ru: последние новости
«Хезболла» ожидает скорой войны с Израилем Ростех анонсировал выпуск секретной самоходной установки «Лотос» Анкаре пригрозили санкциями за С-400
Комментарии
Армия , Оружие , Сахалинская Область , Хабаровский Край
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЕС дал обещание Зеленскому306
Пока вы спали: Медведев обратился к Зеленскому158
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»327
Дочь Евгения Осина попала в больницу16
Морякам отказали в выплатах за работу в Сирии86
Видео
«Голосовали не за Зеленского, а против Порошенко»
В мире Украина
Опубликован второй экзит-пол с выборов на Украине
В мире Украина
Соловьев потребовал не признавать Зеленского
Общество В мире
Обходной путь: как Белоруссия заработает на санкциях России
В мире Политика
«Мне нужен твой шпагат, приезжай»
Шоу-бизнес
«Как обычно»: мужской хор рухнул со сцены в театре Станиславского
Происшествия
Дочь Евгения Осина попала в больницу
Шоу-бизнес Погода
Зеленскому дали совет по диалогу с Путиным
Политика В мире
«Шо сказать, молодец»
Шоу-бизнес В мире
Синоптики рассказали о погоде в понедельник
Погода Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение