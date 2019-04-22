Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед оружием

Ростех поможет молодежи избавиться от страха перед огнестрельным оружием, сформированным виртуальным представлением о нем. Об этом рассказал журналистам индустриальный директор по обычным вооружениям, боеприпасам и спецхимии госкорпорации "Ростех" Сергей Абрамов по итогам совещания по вопросам развития отрасли стрелкового оружия.

"У нас задача рассказывать правду, дать возможность молодым людям не боятся этого продукта, потому, что многие страхи, к сожалению, сформированы виртуальным представлением о современном оружии", — сказал Абрамов.

По его словам, популяризация культуры обращения с гражданским оружием — не задача Ростеха, но госкорпорация готова помочь общественности в этом. "Мы поможем общественным институтам своими знаниями, навыками и определенными возможностями, в том числе и в производимой продукции", — отметил индустриальный директор.

Кроме того, повышению культуры обращения с оружием и развитию рынка гражданского стрелкового оружия в целом поможет увеличение количества стрелковых клубов.

"Мы считаем, что количество различного рода клубов должно быть кратно увеличено в стране", — пояснил он, добавив, что специалисты Ростеха совместно с общественностью уже прорабатывают эту инициативу.

Также Абрамов положительно отозвался об идее вернуть в школы уроки начальной военной подготовки — это тоже поможет решить поставленную задачу.

"Уроки начальной военной подготовки в школе в советское время давали очень много положительных результатов", — добавил индустриальный директор.

Совещание в Ростехе, где обсуждался и вопрос повышения культуры обращения с оружием среди граждан, было посвящено разработке комплексной программы развития отрасли стрелкового оружия и боеприпасов к нему. Специалисты совместно с представителями общественности обсудили проблемные вопросы в области стрелкового оружия и боеприпасов к нему, меры поддержки в рамках разрабатываемой программы, а также совершенствование системы регулирования оборота оружия для развития рынка.