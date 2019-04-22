Экипажи трех кораблей ЧФ через суд потребовали выплат за командировки в Сирию

Члены экипажей трех боевых кораблей Черноморского флота потребовали выплатить им суточные за время нахождения в Сирии , а после отказа подали коллективный иск в суд.

Для получения денег моряки сначала обратились к командованию своей части, а после того, как им отказали, подали иск в гарнизонный военный суд, потребовав от ответчиков выплатить им в среднем 200-300 тыс. рублей. Коллективный иск подали 27 человек, пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, полные суточные для офицеров составляют 62 доллара, а для рядового и сержантского состава — 43 доллара. Из этих денег 70% вычитаются на питание, и из-за этого моряки рассчитывали получить 18,6 долларов и 12,9 долларов соответственно за сутки пребывания в зоне боевых действий в Сирии.

Суд утверждает, что выполнение задач в составе экипажей кораблей не является командировкой. А ежемесячную надбавку «за выполнение задач, непосредственно связанных с риском для жизни и здоровья в мирное время» морякам уже выплатили.

По словам адвоката моряков Александра Федорченко, похожие иски рассматривали и в других судах, но их тоже не удовлетворили.

«Некоторые суды указывали, что корабль является территорией РФ, поэтому никаких командировочных членам экипажа не положено. При этом летчики, которые находятся в самолете, который также является территорией России, эти выплаты получают», — рассказал юрист.

Федорченко намерен обжаловать решение суда.

Ранее экипаж спасательного буксирного судна «Алтай», помогавший «Адмиралу Кузнецову» в Сирии, судился с объединенным стратегическим командованием Северного флота, добиваясь признания полноценными ветеранами боевых действий.