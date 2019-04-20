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Россия создаст подлодки с крылатыми ракетами 

Ura.Ru 18 минут назад
Фото: «Википедия»
Министерство обороны России планирует построить две атомные подводные лодки, которые станут носителями крылатых ракет. Новые подлодки будут сданы заказчику после 2027 года.
«Военное ведомство рассматривает возможность создания еще двух «Бореев» (подводные лодки проекта «Борей» — прим. ред.), но не с баллистическими, а с крылатыми ракетами большой дальности», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. Информатор агентства не уточнил, какими характеристиками будут обладать подлодки.
Отмечается, что на данный момент окончательное решение о строительстве субмарин еще не принято. Если Минобороны согласится создать две новые подлодки, то они будут сданы не раньше 2027 года. Сейчас на вооружении России состоят три подводные лодки проекта «Борей». Они способны нести по 16 баллистических ракет «Булава».
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Армия , Оружие , Министерство обороны , ИТАР-ТАСС
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