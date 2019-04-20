Зачем США собираются увеличить военный контингент в Польше

Вашингтон намерен усилить военное присутствие в Польше , сообщила посол США Джорджетт Мосбахер в интервью журналу Polska. Ранее Варшава предложила Белому дому разместить на своей территории американскую военную базу Форт Трамп и взять на себя расходы по её строительству, однако пока переговоры по этому вопросу не увенчались успехом. Эксперты считают, что Польша хочет стать «главным представителем» Соединённых Штатов в Восточной Европе, поэтому готова размещать на своей территории американских военных и выделять средства на закупку американских вооружений. При этом, как отмечают аналитики, Вашингтон продолжает разыгрывать карту «российской угрозы» и использует Варшаву для достижения собственных военных, политических и экономических целей в регионе.

Соединённые Штаты собираются увеличить численность своего военного контингента в Польше, отметила американский посол в Варшаве Джорджетт Мосбахер в интервью журналу Polska.

«Я не могу вам сейчас сообщить, потому что переговоры ещё ведутся. Я могу сказать, что их будет больше (американских солдат в Польше. — RT)», — так дипломат ответила на вопрос журналиста о конкретном количестве военнослужащих США на польской территории.

Мосбахер добавила, что Польша находится перед лицом «угрозы», по всей видимости, имея в виду Россию — и Вашингтон, и Варшава ранее неоднократно делали заявления о «российской агрессии».

«Очень важно, чтобы мы добились прогресса и попытались модернизировать свои силы. Сегодня перед нами стоит много угроз, Польша находится на передовой. США обязаны присутствовать на территории страны, это будет сдерживающим фактором для этих угроз. Скоро по этому вопросу мы сделаем очередные заявления и подтвердим, что хотим быть здесь на постоянной основе», — заявила посол.

Эти слова прозвучали в ответ на вопрос журналиста Polska о ходе переговоров по созданию на территории Польши военной базы США Форт Трамп, которую в 2018 году предложил разместить польский президент Анджей Дуда

В феврале этого года Мосбахер в интервью изданию Financial Times уже заявляла о возможном увеличении американского контингента в Польше. Однако вскоре в Пентагоне назвали сообщения, распространённые СМИ на основе её слов, «ничем не обоснованными спекуляциями». Тогда официальный представитель Министерства обороны США Эрик Пахон заявил, что точка в переговорах по этому вопросу до сих пор не поставлена.

«Он берётся за любую возможность, чтобы наполнить заказами американские предприятия. Тем не менее Вашингтон отказался от проекта строительства Форта Трамп: тех денег, которые готова была выделить Варшава, недостаточно для размещения мощной военной базы. Вместо этого США готовы усиливать свой военный контингент, улучшать и развивать уже имеющуюся инфраструктуру в Польше», — пояснил эксперт.

При этом в Варшаве считают, что расширение военного сотрудничества с американцами повысит статус страны как партнёра и союзника Вашингтона в Европе, добавил Неменский.

«Однако присутствие США в Польше существенно не изменит ситуацию в регионе в военном плане. У России достаточно сил и средств, чтобы адекватно отвечать на такие вызовы», — отметил эксперт.

Готовность к строительству

Напомним, что в мае 2018 года Минобороны Польши опубликовало документы, в которых говорилось о готовности Варшавы вложить в строительство американской военной базы от $1,5 млрд до $2 млрд

В материалах отмечалось, что Национальная стратегия США от 2017 года, обнародованная администрацией Трампа, «определяет российскую агрессию как главную угрозу Соединённым Штатам и глобальной стабильности».

«Возросшее постоянное присутствие в Польше предоставит Америке стратегическую гибкость, которая ей необходима для противостояния и сдерживания этих угроз», — говорилось в докладе Минобороны Польши.

Вашингтон пока так и не дал положительного ответа на запрос властей республики о строительстве Форта Трамп, хотя польский МИД рассчитывал получить его до конца 2018 года.

Инициатива по наращиванию американского военного присутствия в Польше исходит не только от Варшавы. Так, в начале апреля генсек НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что страны альянса вложат $260 млн в строительство объектов для вооружённых сил США на польской территории. По его словам, эти шаги укрепят «военную мобильность» сил альянса, необходимую для быстрого развёртывания войск в случае их переброски в Польшу.

Гегемон Восточной Европы

Вашингтон и НАТО стали активнее вкладывать средства в развитие военной инфраструктуры Польши, поскольку она имеет важное геостратегическое положение, отметил в беседе с RT военный эксперт Иван Коновалов

«США развёртывают военную инфраструктуру в Прибалтике, Польше, Румынии и других странах, которые находятся недалеко от границ РФ, чтобы создавать напряжённость у российских рубежей», — заявил эксперт.

В свою очередь, старший научный сотрудник Института славяноведения РАН Вадим Волобуев сообщил в беседе с RT, что Варшава считает себя гегемоном среди восточноевропейских стран и основным проводником политики НАТО. Наращивая свой ВПК, польская сторона пытается ещё больше укрепить свои позиции в Европе.

Он также отметил, что с приходом к власти в республике консервативной коалиции возросло число инициатив в оборонной сфере, направленных против России.

«Все усилия польской стороны по укреплению военной инфраструктуры в сотрудничестве с США укладываются в одну линию — для Варшавы важно, чтобы НАТО увеличивала своё присутствие в республике. Агрессивная риторика в адрес России особенно обострилась с октября 2015 года, когда к власти пришла партия «Право и справедливость», которая делает себе на этом имя», — сказал Волобуев.

Американская модернизация

Кроме размещения на своей территории американских сил, Польша активно закупает у США вооружения для модернизации армии, заявила Мосбахер.

«Варшава уже вложила средства в системы HIMARS, Patriot, недавно было объявлено о намерении купить истребители F-35. Таким образом, большой прогресс был достигнут в усовершенствовании оборудования и внедрении новейших технологий», — приводит её слова Polska.

В феврале этого года Варшава заключила с США контракт на поставку 20 американских реактивных систем залпового огня HIMARS на сумму $414 млн А в апреле министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что республика ведёт переговоры с Вашингтоном о закупке 32 истребителей пятого поколения F-35. Они должны обновить польские ВВС, укомплектованные в основном советскими МиГ-29 и Су-22.

В марте стало известно, что один из крупнейших американских производителей вооружений — компания Northrop Grumman — получила контракт почти на $350 млн на поставку Варшаве интегрированной системы боевого управления противовоздушной и противоракетной обороной IBCS. Она будет использоваться вместе с американскими комплексами ПРО Patriot, соглашение о поставке которых было подписано в 2018 году. Сумма контракта составила $4,75 млрд

По словам старшего научного сотрудника Центра европейских исследований ИМЭМО РАН Владимира Оленченко, польская сторона объясняет расходы на американское вооружение под надуманным предлогом «российской агрессии».

«США активно используют поляков для того, чтобы размещать свои вооружения и генерировать так называемую российскую угрозу. Варшава хочет быть не просто главным союзником, а представителем Вашингтона в Европе. Соединённые Штаты рассчитывают на то, что в скором времени Польша будет распределять в регионе американский сжиженный газ», — пояснил Оленченко.

По словам эксперта, нужно также учитывать, что республика является европейским элементом глобальной противоракетной обороны США.