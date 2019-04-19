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Эксперт прокомментировал учения бомбардировщиков Северного флота в Мурманской области 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Руководитель АНО «Евразийский институт международных инициатив» Дмитрий Захаров в беседе с Inforeactor прокомментировал учения бомбардировщиков Северного флота в Мурманской области.
«Я не сомневаюсь в профессионализме наших лётчиков, в их мастерстве и искусстве управления боевыми самолётами», — заявил он.
По его словам, такие манёвры позволяют повысить профессионализм лётчиков и закрепить навыки боя в условиях, максимально приближённых к боевым.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
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Армия , Войска , Оружие , Дмитрий Захаров , Мурманская Область
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