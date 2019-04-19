Эксперт прокомментировал учения бомбардировщиков Северного флота в Мурманской области

«Я не сомневаюсь в профессионализме наших лётчиков, в их мастерстве и искусстве управления боевыми самолётами», — заявил он.

По его словам, такие манёвры позволяют повысить профессионализм лётчиков и закрепить навыки боя в условиях, максимально приближённых к боевым.

Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».