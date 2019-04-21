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«Приняла огонь на себя»: ополченка погибла при атаке ВСУ 

Рамблер + ещё 37 48 минут назад
Фото: pobeda_v_za_nami, Вконтакте
В самопровозглашенной Донецкой народной республике в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя медсестра, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева, сообщает РИА Новости.
Она решила помешать противнику приблизиться к позициям, защищающим территорию республики, и спасти раненых, рядом с которыми находилась.
«Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя», — отмечается в сообщении Народной милиции ДНР.
Эгалегердиева открыла огонь по силовикам из автомата, помешав им обойти позицию с фланга. Она погибла вместе с двумя ополченцами.
В ДНР отмечают, что этот факт "подтверждает лживость и пустоту" заявлений украинских властей о приверженности курсу мирного урегулирования конфликта в Донбассе. Ранее президент Украины Петр Порошенко объявил о пасхальном перемирии.
Армия , Войска , Происшествия , Выборы на Украине , Петр Порошенко , РИА Новости
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