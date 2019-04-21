«Приняла огонь на себя»: ополченка погибла при атаке ВСУ

В самопровозглашенной Донецкой народной республике в окрестностях поселка Октябрь погибла 23-летняя медсестра, младший сержант ДНР Лилия Эгалегердиева, сообщает РИА Новости.

Она решила помешать противнику приблизиться к позициям, защищающим территорию республики, и спасти раненых, рядом с которыми находилась.

«Переместившись в сторону от места, где находились раненые, Эгалегердиева приняла огонь на себя», — отмечается в сообщении Народной милиции ДНР.

Эгалегердиева открыла огонь по силовикам из автомата, помешав им обойти позицию с фланга. Она погибла вместе с двумя ополченцами.