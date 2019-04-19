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Глава ОБСЕ призвал согласовать пасхальное перемирие в Донбассе 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак выразил глубокое разочарование в связи с тем, что трёхсторонняя контактная группа по урегулированию на Украине не смогла согласовать пасхальное перемирие в Донбассе.
По его словам, стороны конфликта в Донбассе должны срочно договориться о введении режима тишины, а также об устойчивом и необратимом прекращении огня.
«Каждый день люди на востоке Украины испытывают лишения. Стороны обязаны гарантировать безопасную среду, и это ключевое и необходимое условие для любого позитивного развития, включая улучшение ужасающей гуманитарной ситуации», — цитирует Лайчака РИА Новости.
Председатель ОБСЕ призвал продолжить диалог для достижения прекращения огня.
Ранее контактная группа в ходе видеоконференции не согласовала пасхальное перемирие в Донбассе.
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Армия , В мире , Войска , Конфликты , Украина , Мирослав Лайчак , ОБСЕ , РИА Новости , Словакия
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