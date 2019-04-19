Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китай показал испытания «Пиписи» 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Китай показал ходовые испытания авианосца проекта 001A, являющегося первым таким кораблем, созданным исключительно самой страной. Ролик опубликован в Twitter газетой People's Daily.
Авианосец ВМС Китая проекта 001A спущен на воду в апреле 2017 года. Корабль, созданный по примеру Liaoning, является вторым авианосцем в стране. Боевой корабль, названный, предположительно, в честь рака-богомола 皮皮虾 (то есть Pipixia — по системе Палладия произносится как «Пипися»), должен вступить на дежурство не ранее 2020 года. На корабле предусмотрено размещение до 48 самолетов и вертолетов. Водоизмещение корабля — 55-70 тысяч тонн, длина — 315 метров, ширина — 75 метров. Максимальная скорость составляет 31 узел.
В настоящее время на действующем первом китайском авианосце Liaoning (купленном у Украины и впоследствии переоборудованном советском «Варяге») размещаются 24 палубных истребителя четвертого поколения J-15, способных развивать скорость до 32 узлов, а экипаж корабля составляет 2626 человек. Liaoning гораздо меньше типичного американского авианосца, способного переносить около ста истребителей.
В марте 2018 года единственный российский авианосец признан худшим в мировой истории. Реакции российских военных и экспертов на такую оценку корабля разошлись.
Последние новости
Врачи поставили диагноз Дмитрию Быкову Появилось полное видео избиения чиновников Кокориным и Мамаевым Кремль отказался от сделок с новым президентом Украины
Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Китай
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Никуда не убежит»: Порошенко приготовили к худшему77
Состояние Быкова резко ухудшилось
«Мне нехорошо»: Норкин — откровенно о диагнозе6
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление92
«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке70
Видео
«Я уже навластвовался». Лукашенко сделал заявление
СНГ В мире
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Теперь официально: Названа возможная причина пожара в Нотр-Даме
В мире Европа
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Медики раскрыли диагноз Быкова
Общество
Пилот перевернул самолет во время посадки
Общество Происшествия
В Беларуси нашли редкий советский танк
Оружие Армия
Россиянин сел в машину и взорвался
Происшествия
Памятник «ерунде» установили в Войковском районе
Новости Москвы
«Вопрос закрыт»: Лукашенко о русском языке
В мире СНГ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение