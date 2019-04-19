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Китай испытал турбовентиляторный двигатель 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Danny Yu / Wikimedia
Китайские инженеры успешно спроектировали, построили и испытали перспективный турбовентиляторный двигатель, сообщает Global Times.
Издание не раскрывает характеристики силового агрегата, однако отмечает, что двигатель получат малозаметные истребители, стартующие с авианосцев, в частности, FC-31 (J-31).
Проектирование силового агрегата заняло год, а его испытания — полгода. За успешную разработку команда молодых инженеров получит награду.
Global Times пишет, что создание турбовентиляторного двигателя является нетривиальной задачей, а перспективное изделие должно пройти несколько испытаний перед запуском серийного производства.
В октябре 2012 года сообщалось, что истребитель пятого поколения J-31 совершил первый полет.
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