Франция собралась отправить к российским границам танки

В эстонский город Тапа, находящийся в 140 километрах от российской границы, в начале следующей недели из Франции будут переброшены танки, боевые машины пехоты и сотни военнослужащих, свидетельствует сообщение пресс-службы французского посольства в Эстонию

Во вторник, 23 апреля в рамках программы НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше из Франции в Эстонию прибудут почти три сотни военнослужащих, четыре танка и двадцать боевых машин пехоты, передает РИА «Новости».

В состав контингента войдут военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Военную технику доставят по железной дороге.

Планируется, что французские военные пробудут в прибалтийской республике до конца августа.

Напомним, в начале апреля солдаты НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев.

В это же время телеведущий Владимир Соловьев рассказал о провокации в эфире германского телеканала ZDF, «объявившего войну России». Отметим, провокация была организована в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с главой Эстонии Керси Кальюлайд, которая прошла в Москве в четверг, 18 апреля.