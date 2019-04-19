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Франция собралась отправить к российским границам танки 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 18 5 часов назад
В эстонский город Тапа, находящийся в 140 километрах от российской границы, в начале следующей недели из Франции будут переброшены танки, боевые машины пехоты и сотни военнослужащих, свидетельствует сообщение пресс-службы французского посольства в Эстонию.
Во вторник, 23 апреля в рамках программы НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше из Франции в Эстонию прибудут почти три сотни военнослужащих, четыре танка и двадцать боевых машин пехоты, передает РИА «Новости».
В состав контингента войдут военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Военную технику доставят по железной дороге.
Планируется, что французские военные пробудут в прибалтийской республике до конца августа.
Напомним, в начале апреля солдаты НАТО отрабатывали в Таллине ведение уличных боев.
В это же время телеведущий Владимир Соловьев рассказал о провокации в эфире германского телеканала ZDF, «объявившего войну России». Отметим, провокация была организована в преддверии встречи российского президента Владимира Путина с главой Эстонии Керси Кальюлайд, которая прошла в Москве в четверг, 18 апреля.
Сенатор Алексей Пушков выразил уверенность, что цель провокации, прозвучавшей в эфире немецкого канала, — подыграть НАТО и демонизировать Россию.
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Комментарии62
Армия , Войска , Оружие , Алексей Пушков , Владимир Соловьев , Владимир Путин , НАТО , РИА Новости , Польша , Франция , Эстония
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