Франция оправит танки и несколько сотен военных к российским границам

Эстонию 23 апреля прибудут почти три сотни военнослужащих, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты (БМП) из Франции , свидетельствует сообщение пресс-службы французского посольства в прибалтийской республике.

Отмечается, что военные и техника будут дислоцироваться в городе Тапа, который находится всего в около 140 километрах от российской границы. Французские военные будут находиться в Эстонии в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).

В состав контингента входят военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Военную технику доставят по железной дороге.

В дипмиссии уточнили, что военные пробудут в прибалтийской республике до конца августа нынешнего года.

Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Кремле ранее заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.