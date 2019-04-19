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Франция оправит танки и несколько сотен военных к российским границам 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
В Эстонию 23 апреля прибудут почти три сотни военнослужащих, а также четыре танка и двадцать боевых машин пехоты (БМП) из Франции, свидетельствует сообщение пресс-службы французского посольства в прибалтийской республике.
Отмечается, что военные и техника будут дислоцироваться в городе Тапа, который находится всего в около 140 километрах от российской границы. Французские военные будут находиться в Эстонии в рамках миссии НАТО по усилению военного присутствия альянса в странах Балтии и Польше (FRA-EFP LYNX).
В состав контингента входят военнослужащие второй бригады французской армии и наемники из Иностранного легиона. Военную технику доставят по железной дороге.
В дипмиссии уточнили, что военные пробудут в прибалтийской республике до конца августа нынешнего года.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у своих западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. Кремле ранее заявлял, что Россия ни для кого не представляет угрозы, однако не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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Армия , Видео , Войска , Оружие , НАТО , Франция , Эстония
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