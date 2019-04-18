В Турции заявили, что продолжат участвовать в производстве F-35

Анкара продолжит свое участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын. "Турция — не только покупатель истребителей F-35, мы остаемся и продолжим оставаться партнером в программе по их созданию", — сказал Калын журналистам. Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести российские ЗРК С-400.