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В Турции заявили, что продолжат участвовать в производстве F-35 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Фото: Reuters
Анкара продолжит свое участие в программе по производству истребителей пятого поколения F-35, заявил пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын.
"Турция — не только покупатель истребителей F-35, мы остаемся и продолжим оставаться партнером в программе по их созданию", — сказал Калын журналистам.
Турция намерена приобрести не менее 100 F-35 Lightining II. Закупка производится в рамках многонациональной программы разработки F-35 под эгидой США, к которой Анкара присоединилась в 2002 году. Конгресс США ранее заявлял, что намерен приостановить поставку истребителей Турции из-за планов Анкары приобрести российские ЗРК С-400.
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Армия , Оружие , Конгресс США , Анкара , Турция
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