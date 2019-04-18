«Зачистим за пару минут»: корабли НАТО вошли в Балтийское море

Польши, Турции и Корабли НАТО вошли в акваторию Балтийского моря. В составе группы вымпелы США Испании . Балтийский флот России установил за ними наблюдение и объявил о готовности оперативно среагировать в случае противоправных действий альянса.

Военно-морская группа НАТО в составе эсминца ВМС США, фрегатов ВМС Польши, Турции и Испании пересекла границу акватории Балтийского моря. Об этом в четверг, 18 апреля, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России

В ведомстве уточнили, что к границе с Российской Федерацией подошли ракетный эсминец ВМС США «Грейвли», а также польский, турецкий и испанский фрегаты «К. Пуласки», «Гекова» и «Хуан де Бурбон».

В данный момент Балтийский флот России наблюдает за передвижением военно-морской группы.

Об этом сообщили в ФАН со ссылкой на Национальный центр управления обороной (НЦУО). В обозначенном районе организовано дежурство корабельных ударных групп, береговых ракетных комплексов «Бал» и «Бастион», а также самолетов морской авиации.

«В целях оперативного реагирования на возможные нештатные ситуации в акватории Балтийского моря силами и средствами Балтийского флота выполняется комплекс мероприятий по контролю за действиями кораблей НАТО», — сообщили в НЦУО.

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин в разговоре с RT дал свой комментарий по поводу действий кораблей альянса.

«Я думаю, что это некие военные маневры, которые могут быть плановыми или же какой-то попыткой продемонстрировать России силу, оказать психологическое давление. Но, на мой взгляд, необходимо смотреть на результаты. А сегодня уже как минимум 2:0 в пользу нашей страны. Во-первых, ситуация в Сирии и, во-вторых, Венесуэла. У США не получилось провести молниеносные перевороты, и теперь они пытаются продемонстрировать России хоть что-то», — сказал депутат.

Шерин также подчеркнул, что поведение НАТО — это попытка оказать давление на Россию, которая, по его мнению, «ни к чему не приведет и совершенно бесполезна».

Свою позицию высказал и военный эксперт, политолог Иван Коновалов в эфире радиостанции Sputnik. Он отметил активное поведение НАТО в Балтийском море и заметил, что проявляется она в различных направлениях, а не только «на воде».

«НАТО вообще активно в Балтийском регионе, это касается как сухопутной составляющей, военно-воздушной, так и военно-морской, поэтому — ничего удивительного. Активность НАТО проявляется на всех направлениях около границ России — и в Балтийском, и в Черном море», — сказал эксперт.

Коновалов убежден, что подобного рода демонстрация силы со стороны альянса носит провокационный характер. Политолог уверен, что в случае необходимости последует быстрая реакция со стороны России.

«Сценарий здесь один: демонстрация силы, некой готовности отразить какую-то мифическую «российскую угрозу». Все это уже давно приобрело провокационный характер. Реакция РФ, наших вооруженных сил на подобные действия тоже уже отработана — такие группировки берутся под контроль, их действия отслеживаются, и в случае каких-то неадекватных действий со стороны НАТО последует мгновенная реакция», — предупредил Иван Коновалов.

В то же время, член комитета Совфеда по обороне и безопасности Франц Клинцевич в разговоре с Федеральным агентством новостей заявил, что реакция на действия кораблей НАТО должна быть спокойной, так как судна никаким образом не угрожают безопасности Российской Федерации. По словам политика, военные силы России способны в короткие сроки «зачистить» воды Балтийского моря.

«В случае обострения мы зачистим это в течение нескольких минут. Это провокация, и она связана только с тем, что Запад выражает озабоченность из-за систематических морских учений и тренировок, которые РФ проводит, к слову, в собственной акватории. Эта озабоченность искусственная и используется Вашингтоном для нагнетания обстановки», — заявил сенатор.

Также Клинцевич заметил, что такое внезапное формирование военно-морской группы и отправка ее как реакцию на учения РФ выглядит довольно странно.

Противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» был спроектирован НПО машиностроения в двух вариантах — подвижном «Бастион-П» и стационарном «Бастион-С». Комплекс оснащен сверхзвуковой самонаводящейся противокорабельной ракетой «Оникс».

Напомним, в четверг, 18 апреля, в береговом ракетном соединении Балтийской военно-морской базы в Калининградской области отработали маневры по уничтожению кораблей условного противника комплексами «Бастион». Об этом рассказал штаб Балтийского флота (БФ).