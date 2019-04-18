Сирийская армия понесла тяжелые потери после очередной атаки ИГ

Боевики террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России ) совершили атаку на Сирийскую арабскую армию (САА) в третий раз за последние две недели. Об этом сообщает Al-Masdar News со ссылкой на военный источник.

По данным собеседника издания, нападение произошло в восточной части республики в городе Аль-Каум. В результате САА потеряла более десяти военных. Также во время атаки террористам удалось захватить два транспортных средства и большое количество оружия.

Как отмечает Al-Masdar News, в последнее время ИГ активизировало свою деятельность в восточной части Сирии: террористическая организация использует спящие ячейки, чтобы нанести ущерб не только Сирийской арабской армии, но и Сирийским демократическим силам. В ответ на действия боевиков САА направила подкрепление на иракскую границу, пытаясь обезопасить международное шоссе, которое проходит через города Аль-Букамаль и Аль-Каим.

Сообщается, что САА работает с иракскими властями над открытием международной автомагистрали, соединяющей столицы республик.

15 апреля боевики из джихадистской повстанческой группировки «Хайат Тахрир Аш-Шам» (ХТШ, создана на базе запрещенной в России « Джабхат ан-Нусры ») дважды за сутки атаковали сирийский город Алеппо. Исламисты использовали реактивные системы залпового огня «Град». С их помощью они обстреляли район Джумейя, нанеся серьезный ущерб зданиям.

В марте спящая ячейка террористов совершила атаку на бойцов сирийской армии в городе Дейр-эз-Зор. Боевики группировки ХТШ напали на 4-ю дивизию САА. В результате погибли два человека, в том числе офицер.