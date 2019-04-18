ВДВ первыми получили новые АК-12

Новые автоматы АК-12 калибра 5,45 мм поступают в распоряжение подразделений ВДВ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.

«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», — пояснил собеседник ТАСС.

Мера была принята из-за необходимости опыта эксплуатации автомата в войсках и определения тактических сценариев его применения, отметил он.

«С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую очередь является логичным шагом. Накопленный опыт будет широко применяться при оснащении АК-12 других родов и видов войск», — уточнил источник.

По его словам, ВДВ получат АК-12 с комплектом дополнительных «обвесов», в которые входят подствольные гранатометы ГП-30 и коллиматорные прицелы российского производства.

Ранее разработчик новейшего автомата рассказывал об особенностях конструкции АК-12.

Автомат АК-12 разработан для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций.