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ВДВ первыми получили новые АК-12 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Новые автоматы АК-12 калибра 5,45 мм поступают в распоряжение подразделений ВДВ, сообщил источник в оборонно-промышленном комплексе.
«Подразделения ВДВ первыми получают для освоения новый автомат АК-12, который заменит состоящие на вооружении АКС-74 и АК-74М», — пояснил собеседник ТАСС.
Мера была принята из-за необходимости опыта эксплуатации автомата в войсках и определения тактических сценариев его применения, отметил он.
«С этой точки зрения решение выдать АК-12 военнослужащим ВДВ в первую очередь является логичным шагом. Накопленный опыт будет широко применяться при оснащении АК-12 других родов и видов войск», — уточнил источник.
По его словам, ВДВ получат АК-12 с комплектом дополнительных «обвесов», в которые входят подствольные гранатометы ГП-30 и коллиматорные прицелы российского производства.
Ранее разработчик новейшего автомата рассказывал об особенностях конструкции АК-12.
Автомат АК-12 разработан для замены автомата Калашникова АК-74 и его модификаций.
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Армия , Оружие , ИТАР-ТАСС
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