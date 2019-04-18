Штурмовая авиация ЮВО усилена четырьмя Су-25СМ3 «Суперграч»

Инженерно-технические части проверили готовность всех агрегатов и механизмов самолетов.

Штурмовая авиация Южного военного округа усилена четырьмя модернизированными штурмовиками Су-25СМ3 «Суперграч», сообщает пресс-служба ЮВО.

«Усовершенствованный Су-25СМ3, используя модернизированную систему наведения, может выполнять запуск ракет или сброс авиабомбы, даже находясь на значительном удалении от заданной цели, или из-за облаков. Все, что требуется летчику — точные координаты объекта», — говорится в сообщении.

В нем также подчеркнуто, что до конца года в ставропольскую часть планируется еще одна поставка таких штурмовиков.

Су-25 — бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки Сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. В российских войсках получил прозвище «Грач».

Модификация Су-25СМ3 получила систему спутниковой навигации ГЛОНАСС с возможностью программирования конечной точки с точностью до десяти метров ПНК СВП-24-25 (вариант СВП-24 «Гефест» для Су-25), позволяющим повысить точность неуправляемых авиационных средств поражения до уровня управляемого оружия.