F-35A проследят за Россией и Ираном в Сирии

ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, пишет The Drive.

Американское издание отмечает, что самолеты расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии Ираке , а также Афганистане . При этом истребители F-22 Raptor, которым пришли на смену F-35A Lightning II, покинули Ближний Восток.

В The Drive считают, что F-35A Lightning II располагает большими возможностями по противодействию российским и иранским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии, а также лучше приспособлен для сбора данных о развернутых в стране системах противоракетной обороны (ПРО). Также данный истребитель, по сравнению с F-22 Raptor, переносит более передовое вооружение, в частности, бомбы с лазерным наведением (во внутреннем отсеке), и оснащен встроенной системой электрооптического наведения, способной направлять такие бомбы на движущиеся цели.

Отдельно издание отмечает, что прилетевшие из США в ОАЭ самолеты F-35A Lightning II в ноябре 2018 года принимали участие в учениях «Слоновья прогулка».

Как уточняет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей, из США в ОАЭ прилетело шесть единиц F-35A Lightning II. Американский журнал The Aviationist пишет о четырех отправленных на Ближний Восток истребителях.

В марте сообщалось, что американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range).