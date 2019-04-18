Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

F-35A проследят за Россией и Ираном в Сирии 

Lenta.ru 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
ВВС США начали первое развертывание истребителей пятого поколения F-35A Lightning II на Ближнем Востоке, пишет The Drive.
Американское издание отмечает, что самолеты расширят антитеррористические возможности западной коалиции, возглавляемой Соединенными Штатами, в частности, в Сирии и Ираке, а также Афганистане. При этом истребители F-22 Raptor, которым пришли на смену F-35A Lightning II, покинули Ближний Восток.
В The Drive считают, что F-35A Lightning II располагает большими возможностями по противодействию российским и иранским системам радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в Сирии, а также лучше приспособлен для сбора данных о развернутых в стране системах противоракетной обороны (ПРО). Также данный истребитель, по сравнению с F-22 Raptor, переносит более передовое вооружение, в частности, бомбы с лазерным наведением (во внутреннем отсеке), и оснащен встроенной системой электрооптического наведения, способной направлять такие бомбы на движущиеся цели.
Отдельно издание отмечает, что прилетевшие из США в ОАЭ самолеты F-35A Lightning II в ноябре 2018 года принимали участие в учениях «Слоновья прогулка».
Как уточняет в Twitter военный аналитик из Мальты Бабак Тагвей, из США в ОАЭ прилетело шесть единиц F-35A Lightning II. Американский журнал The Aviationist пишет о четырех отправленных на Ближний Восток истребителях.
В марте сообщалось, что американские самолеты F/A-18E/F Super Hornet, EA-18G Growler и F-35A Lightning II получат сверхзвуковую противорадиолокационную ракету AARGM-ER (Advanced Anti-Radiation Guided Missile-Extended Range).
Последние новости
Умер корреспондент Первого канала Илья Костин НАСА подтвердило наступление климатической катастрофы Верховный суд предложил отменить особый порядок рассмотрения тяжких преступлений
Комментарии
Армия , Ближний Восток , Войска , Оружие , Афганистан , Ирак , Иран , Сирия , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Это сложно»: Япония изменила решение по Курилам208
Появилась новая информация о состоянии Быкова3
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта91
В Москву тайно приехала делегация США
Оно живое. Ученые воскресили мертвый мозг17
Видео
Как жить дальше. Тимошенко назвала победителя выборов
В мире Украина
Пугачева сделала заявление после юбилейного концерта
Шоу-бизнес
Кадыров выпустил в леса Чечни сотню пятнистых оленей
Общество
Таксист-атеист потребовал снять обувь ребенку с ДЦП
Общество
Урал рулит. Светлаков унизил Собчак
Шоу-бизнес
Финляндия отказала российским иеговистам
В мире
Россию обвинили в интервенции
В мире Армия
«Искандер» заметили в Сирии
Армия Оружие
На Украине возбуждено дело о «сдаче Крыма»
В мире Политика
Пока вы не уснули: каким будет лето, «дебош» Панкратова-Черного
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение