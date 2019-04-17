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Шойгу сообщил о новой угрозе для России 

Lenta.ru 49 минут назад
201-ю военную базу (бывшая 201-я мотострелковая дивизия) в Таджикистане необходимо укрепить в связи с близостью к границам Афганистана и исходящей оттуда террористической угрозой. Об этом, как сообщает РБК, заявил министр обороны России Сергей Шойгу.
Главная угроза России исходит вовсе не из США 
По его словам, террористы из Сирии перемещаются либо в Ливию, либо в Афганистан.
Президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-таджикистанских переговоров, которые прошли 17 апреля, назвал российскую военную базу в Таджикистане важной для поддержания мира и стабильности в регионе, пишет ТАСС. По его словам, стороны условились и далее развивать сотрудничество в этой сфере как на двусторонней основе, так и в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.
201-я военная база — одна из крупнейших российских военных баз за рубежом. Она была сформирована в 2004 году на базе 201-й мотострелковой Гатчинской дважды Краснознаменной дивизии. В 2015 году ее усилили ударными и транспортно-боевыми вертолетами, два года спустя на ней появился дивизион РСЗО «Ураган». По соглашению с властями Таджикистана российская армия будет находиться в стране минимум до 2042 года.
После распада Советского Союза на таджикско-афганской границе осталась группировка войск бывшего Краснознаменного Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР. В сентябре 1992 года на ее базе была создана Группа пограничных войск России в Таджикистане. В тот же год в республике развернулась гражданская война. Напряженной оставалась обстановка в соседнем Афганистане, сложившаяся после свержения режима бывшего президента республики Мохаммада Наджибуллы.
13 июля 1993 года в Таджикистане начался бой на 12-й пограничной заставе Московского погранотряда группы пограничных войск России: группа таджикских и афганских боевиков попыталась прорваться на территорию республики. Поняв, что российские пограничники их заметили, боевики начали штурм заставы при поддержке огня из пулеметов, гранатометов, минометов и установок реактивных снарядов, заранее размещенных на высотах вокруг заставы. В результате сильного обстрела загорелась казарма и другие постройки, была подбита единственная БМП. Застава была отбита в тот же день. Из 48 человек, находившихся на заставе в начале боя, 25 погибли. Потери боевиков составили предположительно до 70 человек.
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Комментарии19
Армия , Видео , Афганистан , Ливия , Сирия , США , Таджикистан
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