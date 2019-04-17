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Вертолетчики ЦВО совершили более 300 вылетов в горах Алтая 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 отработали посадки на ограниченные площадки на высотах от 1000 до 3000 метров над уровнем моря, поисково-спасательные работы и полеты на боевое применение.
Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 Центрального военного округа в ходе подготовки летного состава совершили более 300 вылетов в горной и высокогорной местности Алтая.
Летчики отработали посадки на ограниченные площадки и площадки с самостоятельным подбором с воздуха на высотах от 1000 до 3000 метров над уровнем моря, поисково-спасательные работы в режиме висения, а также полеты в горной местности на боевое применение в составе пары.
В подготовке экипажей было задействовано около 10 вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ и четыре Ми-24, а также порядка 70 человек летного и инженерного состава.
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Армия , Войска , Оружие , Алтай
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