Вертолетчики ЦВО совершили более 300 вылетов в горах Алтая

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 отработали посадки на ограниченные площадки на высотах от 1000 до 3000 метров над уровнем моря, поисково-спасательные работы и полеты на боевое применение.

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 Центрального военного округа в ходе подготовки летного состава совершили более 300 вылетов в горной и высокогорной местности Алтая.

Летчики отработали посадки на ограниченные площадки и площадки с самостоятельным подбором с воздуха на высотах от 1000 до 3000 метров над уровнем моря, поисково-спасательные работы в режиме висения, а также полеты в горной местности на боевое применение в составе пары.

В подготовке экипажей было задействовано около 10 вертолетов Ми-8МТВ, Ми-8АМТШ и четыре Ми-24, а также порядка 70 человек летного и инженерного состава.