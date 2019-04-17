Презентация Ил-112 состоится на МАКС-2019

Лёгкий военно-транспортный самолёт Ил-112 будет впервые показан в рамках Международного авиационно-космического салона (МАКС) в 2019 году. Об этом сообщил замминистра промышленности Олег Бочаров.

«Думаю, что Ил-112 в течение лётных испытаний, которые вы тоже будете видеть на МАКСе, покажет мысль «Ильюшина», — цитирует его РИА Новости.

Ранее глава Авиационного комплекса им. Ильюшина Алексей Рогозин рассказал подробности первого испытательного полёта Ил-112В, который прошёл над Воронежом 30 марта.