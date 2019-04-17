Турцию обвинили в переброске боевиков ИГ в Ливию

Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Месмари заявил о существовании в Турции «открытых линий» для поставки оружия и боевиков «Исламского государства» ( ИГ , организация запрещена в России ) из Сирии Ливию . Об этом сообщает Al Masdar News.

Омер Фарук Посол Турции в Тунисе Доган опроверг эту информацию. По его словам, эти утверждения являются «ложью» и не заслуживают доверия. Дипломат указал на то, что аль-Месмари «не проверял достоверность информации, которая была основана на ложных заявлениях».

«Необоснованные обвинения не способствуют ни миру в регионе, ни тунисско-турецким отношениям, а наоборот, ослабляют их», — приводит слова Догана издание.

Дипломат добавил, что Анкара выступает за политическое урегулирование в Ливии, но турецкое правительство также намерено защищать единство Сирии и Ирака и всех стран, где есть конфликты.

16 апреля глава правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж заявил, что нестабильная ситуация в Ливии может привести к тому, что около 800 тысяч граждан этой страны и находящихся на ее территории мигрантов могут направиться к европейским берегам. Он добавил, что среди беженцев могут быть и террористы.

4 апреля командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. В своем обращении к армии он сказал, что «настало время освободить Триполи от боевиков и террора».