Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Турцию обвинили в переброске боевиков ИГ в Ливию 

Lenta.ru 47 минут назад
Фото: РИА Новости
Официальный представитель Ливийской национальной армии Ахмад аль-Месмари заявил о существовании в Турции «открытых линий» для поставки оружия и боевиков «Исламского государства» (ИГ, организация запрещена в России) из Сирии в Ливию. Об этом сообщает Al Masdar News.
Посол Турции в Тунисе Омер Фарук Доган опроверг эту информацию. По его словам, эти утверждения являются «ложью» и не заслуживают доверия. Дипломат указал на то, что аль-Месмари «не проверял достоверность информации, которая была основана на ложных заявлениях».
«Необоснованные обвинения не способствуют ни миру в регионе, ни тунисско-турецким отношениям, а наоборот, ослабляют их», — приводит слова Догана издание.
Дипломат добавил, что Анкара выступает за политическое урегулирование в Ливии, но турецкое правительство также намерено защищать единство Сирии и Ирака и всех стран, где есть конфликты.
16 апреля глава правительства национального согласия Ливии Файез аль-Саррадж заявил, что нестабильная ситуация в Ливии может привести к тому, что около 800 тысяч граждан этой страны и находящихся на ее территории мигрантов могут направиться к европейским берегам. Он добавил, что среди беженцев могут быть и террористы.
4 апреля командующий Ливийской национальной армией фельдмаршал Халифа Хафтар приказал войскам начать наступление на Триполи. В своем обращении к армии он сказал, что «настало время освободить Триполи от боевиков и террора».
В 2011 году в Ливии вспыхнула гражданская война. Был свергнут и убит полковник Муаммар Каддафи, правивший страной с 1969 года. На стороне его противников воевали силы международной коалиции, в которую вошли Франция, США, Великобритания и другие страны. В настоящее время Ливия находится в ситуации двоевластия: на востоке в городе Тобрук заседает парламент, поддерживающий Хафтара, на западе в Триполи — правительство национального согласия, объявившее фельдмаршала военным преступником.
Последние новости
Названы выполнившие майские указы регионы Назван главный инициатор «дела Скрипалей» в США Названа настоящая причина крупнейшей катастрофы на Земле
Комментарии
Армия , В мире , Войска , Конфликты , Муаммар Каддафи , Омер Фарук , Dogan , Исламское государство , Ливия , Сирия , Тунис , Турция
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Лукашенко отказывается принять новую реальность15
«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову21
В России пройдет всеобщая диспансеризация2
Керченский инцидент: украинским морякам продлили арест1
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским52
Видео
Лукашенко отказывается принять новую реальность
Политика СНГ
Тушили неправильно: Лужков о пожаре в Париже
Происшествия
Медведь в Оренбургской области вышел на прогулку
Общество
Дети устроили заплыв на плотах на детской площадке
Общество
В Швеции возникли проблемы с «убийцами российских Су»
Оружие Армия
Названо точное время дебатов Порошенко с Зеленским
В мире Украина
«Думали, что пьян»: в самолете промедлили с помощью Быкову
Шоу-бизнес
«Мне сказали, что я пьян». Панкратова-Черного сняли с рейса
Общество
«Состояние очень тяжелое»: раскрыты детали госпитализации Быкова
Общество Шоу-бизнес
«С пузом и седой»: скандал Гузеевой с мужем вырезали из эфира
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение