Украина вышла из соглашения СНГ о стандартизации оружия

Власти Украины приняли решение выйти из соглашения по стандартизации вооружения и военной техники в рамках СНГ. Об этом говорится на сайте правительства страны.

"Сегодня кабинет министров Украины поддержал инициативу минэкономразвития и прекратил для Украины действие Соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между государствами СНГ в области стандартизации вооружения и военной техники", — говорится в опубликованном сообщении.

Отмечается, что Киев не видит его практической реализации, поскольку стандартизирует вооружение под ГОСТы, которые постепенно заменяются европейскими стандартами.

Глава министерства, первый вице-премьер-министр Украины Степан Кубив добавил, что в будущем этот вопрос будут решаться в соответствии с курсом на вступление в НАТО , который недавно был закреплен в конституции страны.

Правда, реализация этого курса — весьма отдаленная перспектива.

"НАТО, согласно своему уставу, не может взять страну, которая имеет неразрешенные конфликты. Поэтому шансов вступить в эту организацию у нас нет", — отметил недавно депутат Верховной рады, глава "Оппозиционной платформы — За жизнь" Вадим Рабинович. По словам Рабиновича, в руководстве НАТО это хорошо осознают и не скрывают своей позиции на этот счет. "В НАТО нас никто не брал, не берет и не будет брать. Об этом говорят на каждом углу, в том числе и руководители блока", — пояснил он.

Напомним, Киев отказался от внеблокового статуса в 2014 году. В ноябре 2018 года Верховная рада приняла в первом чтении, а в начале февраля окончательно одобрила поправки в конституцию Украины, закрепляющие курс страны на вступление в Евросоюз и НАТО. Затем президент Петр Порошенко подписал соответствующий закон.

"Свою стратегическую миссию вижу в том, чтобы гарантировать необратимость европейской и евроатлантической интеграции. Не позднее 2023 — подать заявку на членство в Евросоюзе и получить План действий по членству в НАТО. Это наша общая задача", — заявил в феврале Порошенко.