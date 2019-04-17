Китай на МАКС-2019 представит самолет C919 и беспилотники

Китай на Международном авиационном космическом салоне (МАКС) в 2019 году представит публике пассажирский самолет C919 своей разработки, а также беспилотники, заявил заместитель директора Департамента промышленного оборудования министерства промышленности и информатизации КНР Цянь Минхуа.

Международный авиационный космический салон (МАКС) пройдет с 27 августа по 1 сентября. В этом году КНР выступает партнером МАКС.

"Я упомянул в своей речи, что Китай на выставке представит объединенные космические и авиационные экспонаты, такие как ближнемагистральный самолет, среднемагистральный самолет и беспилотники. В частности, из среднемагистральных самолетов будет представлен самолет C919. И мы надеемся таким образом, что они создадут некий комплекс, который отразит все достижения Китая в авиационной и авиакосмической сфере", — сказал он на пресс-конференции в Москве.

C919 — проект первого китайского магистрального авиалайнера вместимостью 158 мест эконом-класса и дальностью полета до 5,5 тысячи километров. Проект реализуется Китайской корпорацией гражданского авиастроения ( COMAC ) с широким привлечением западных поставщиков. Всего COMAC планирует в будущем реализовать не менее 2 тысяч авиалайнеров.

Ранее агентство Синьхуа сообщило, что общее количество заказов на покупку пассажирских самолетов С919 достигло 815 единиц.