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Анкара и Вашингтон обсуждают новое предложение США по системам ПВО и ПРО 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Турция и США обсуждают новое предложение американской стороны в вопросе поставок республике систем противовоздушной и противоракетной обороны. Об этом заявил в среду министр национальной обороны Турции Хулуси Акар по итогам переговоров с и.о. министра обороны США Патриком Шанаханом в Вашингтоне.
"После различных этапов в переговорах по поставкам ЗРК Patriot американская сторона сделала нашей стране новое предложение, связанное с системами противовоздушной и противоракетной обороны, в которых мы нуждаемся. В настоящее время наши компетентные организации и официальные лица ведут интенсивные переговоры по этой теме", — сказал глава военного ведомства, слова которого приводит Минобороны Турции.
Акар также отметил, что Турция ожидает выполнения обязательств перед нею в вопросах с истребителями пятого поколения F-35. "Мы выполнили все наши обязательства в рамках проекта F-35. И все стороны это принимают. Мы ожидаем, что восемь стран — участниц проекта выполнят обязательства перед нами", — заявил он.
Между тем газета The Wall Street Journal сообщила ранее, что Вашингтон и Анкара во время состоявшихся на этой неделе консультаций не смогли преодолеть разногласия, которые касаются приобретения Турцией российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Издание также отмечает, что в Турции, вероятнее всего, начнут развертывание С-400 в течение следующих двух или трех месяцев. Как констатируется в материале, "это оставляет мало времени для решения спорного вопроса".
В ноябре 2016 года стало известно о переговорах Турции и РФ о закупке С-400. В сентябре 2017 года в России подтвердили факт заключения контракта, тогда же президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что аванс уже внесен. США предпринимают активные попытки не допустить покупки Турцией у России С-400. Ранее Пентагон заявил, что покупка Турцией С-400 ставит под угрозу дальнейшее участие Анкары в программе по созданию новейших американских истребителей-бомбардировщиков F-35.
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Комментарии
Армия , Оружие , США , Реджеп Эрдоган , Хулуси Акар , Министерство обороны , Пентагон , Wall Street Journal , Анкара , Турция
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