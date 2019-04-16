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Силовики обстреливают район насосной станции в Донбассе, заявили в ДНР 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: РИА Новости
Украинские силовики ведут обстрел из минометов района Васильевской насосной станции в пригороде подконтрольной самопровозглашенной Донецкой народной республике Ясиноватой, заявил журналистам во вторник представитель ДНР в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня.
"Сегодня в 19.45 (совпадает с мск) район Васильевской насосной станции первого подъема подвергся обстрелу со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины — ред.) с применением минометов калибром 120 миллиметров, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На данный момент обстрел продолжается, персонал станции находится в укрытии", — сказал представитель ведомства.
Васильевская насосная станция обеспечивает водой населенные пункты по обе стороны линии соприкосновения. Военное ведомство и представительство ДНР в СЦКК неоднократно заявляли об обстрелах данного района со стороны силовиков.
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Армия , В мире , Войска , Министерство обороны
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