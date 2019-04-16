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Появились новые подробности гибели российских военных в Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Во вторник появилась информация о гибели бригадного генерала сирийской армии Мунсира аль-Асаса в провинции Дейр-эз-Зор; предполагается, что он погиб в обстрелянном террористами УАЗе с российскими военными, сообщается в соцсетях.
Он погиб 22 февраля в пустынной местности провинции Дейр-эз-Зор. Предполагается, что он ехал в одном автомобиле с российскими военными, которые попали в засаду боевиков запрещенного в России «Исламского государства», сообщает Telegram-канал WarJournal.
Ранее в Сети появились фотографии обстрелянного УАЗа российских военных.
Напомним, в конце марта Минобороны сообщало, что после доставки гуманитарной помощи в один из населенных пунктов в сирийской провинции Дейр-эз-Зор трое российских военнослужащих попали в засаду боевиков. Завязался бой, в ходе которого военные погибли.
СМИ сообщили, что это произошло 22 февраля. В засаду попал УАЗ. Тогда говорилось, что вместе с российскими офицерами погиб сирийский полковник и их переводчик.
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Армия , Войска , Происшествия , Министерство обороны , Дейр-Эз-Зор , Сирия
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