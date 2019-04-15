Самоходка для ВДВ «Лотос» примет участие в параде Победы в 2020 году

Альберт Баков. Новейшая самоходная артиллерийская установка для ВДВ "Лотос" в 2020 году примет участие в параде Победы, сообщил гендиректор разрабатывающей это вооружение ЦНИИточмаш (входит в Ростех

"В 2019 году начнем заводские испытания этой машины, а в 2020 "Лотосы" будут участвовать в параде Победы на Красной площади", — сказал Баков в интервью корпоративному изданию "Климовский оружейник".

Он также сообщил, что институтом ведется разработка телескопических выстрелов (снаряд спрятан в гильзе и находится внутри порохового заряда — ред.) калибра 45 мм, однако пока не решен вопрос по малокалиберной пушке, этот "вопрос в стадии проработки".

Ранее сообщалось, что ЦНИИточмаш ведет работу над проектом самоходного орудия для ВДВ "Зауралец-Д", который должен был сменить имеющийся на вооружении десантников артиллерийский комплекс "Нона-С". Однако позднее Минобороны РФ заменило проект "Зауральца" на усовершенствованный "Лотос". Как сообщали в ЦНИИточмаш, основные отличия "Лотоса" от "Зауральца" будут заключаться в новом орудии с большей дальностью стрельбы, а также внедрении новых боеприпасов для высокоточного огня.

В октябре 2018 года гендиректор института Альберт Баков сообщил РИА Новости, что ЦНИИточмаш приступил к созданию опытного образца "Лотоса". Позднее пресс-служба института опубликовала на официальном сайте внешний вид новой самоходки для ВДВ, но раскрывать конкретные боевые возможности "Лотоса" не стала, отметив, что "сведения о тактико-технических характеристиках новейшего образца вооружения до начала испытаний являются закрытыми".