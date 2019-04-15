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Глава ДНР резко сменил имидж 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оделся в стиле милитари на церемонию награждения местных силовиков. Это первое его появление на публичном мероприятии в одежде такого стиля, пишет украинское издание «Новости Донбасса».
Кадры с церемонии, состоявшейся 15 апреля, опубликовала пресс-служба Пушилина. Где конкретно прошло мероприятие, не уточняется, но сам глава ДНР отметил, что «рад сегодня быть здесь, на южном форпосте» республики.
До этого Пушилин предпочитал появляться перед камерами в гражданской одежде — судя по фотографиям на его сайте, это классический костюм с галстуком. Его предшественник на посту главы ДНР, ныне покойный Александр Захарченко, наоборот, был известен тем, что практически всегда был одет по-военному.
Денис Пушилин, один из создателей ДНР, возглавил самопровозглашенную республику на постоянной основе с 20 ноября прошлого года по итогам проведенных там выборов. До этого он два с половиной месяца был исполняющим обязанности главы ДНР, сменив в этой должности местного вице-премьера Дмитрия Трапезникова, который руководил республикой в течение семи дней с момента гибели Захарченко в Донецке 31 августа.
Украинские власти считают Пушилина преступником, также он внесен в санкционные списки США, Евросоюза, Канады, Швейцарии и других стран.
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Комментарии
Армия , В мире , Конфликты , Денис Пушилин , Александр Захарченко , ЕС
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