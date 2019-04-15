Глава ДНР резко сменил имидж

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин оделся в стиле милитари на церемонию награждения местных силовиков. Это первое его появление на публичном мероприятии в одежде такого стиля, пишет украинское издание «Новости Донбасса».

Кадры с церемонии, состоявшейся 15 апреля, опубликовала пресс-служба Пушилина. Где конкретно прошло мероприятие, не уточняется, но сам глава ДНР отметил, что «рад сегодня быть здесь, на южном форпосте» республики.

До этого Пушилин предпочитал появляться перед камерами в гражданской одежде — судя по фотографиям на его сайте, это классический костюм с галстуком. Его предшественник на посту главы ДНР, ныне покойный Александр Захарченко , наоборот, был известен тем, что практически всегда был одет по-военному.

Денис Пушилин, один из создателей ДНР, возглавил самопровозглашенную республику на постоянной основе с 20 ноября прошлого года по итогам проведенных там выборов. До этого он два с половиной месяца был исполняющим обязанности главы ДНР, сменив в этой должности местного вице-премьера Дмитрия Трапезникова, который руководил республикой в течение семи дней с момента гибели Захарченко в Донецке 31 августа.