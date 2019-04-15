Китай готовится принять на вооружение второй авианосец

Судя по фото, появившемся в Сети, китайцы практически закончили строительство своего второго авианосца. На данный момент уже убраны леса, летная палуба покрыта противоскользящим, установлены радары и ПВО.

Китайский авианосец Type 001A у достроечной стенки верфи Далянь. Фото https://t.co/qKKxdsoLfL pic.twitter.com/LmthaQMdRZ— Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) 15 апреля 2019 г. Таким образом, не исключено, что на воду судно спустят как раз к 70-й годовщине образования КНР , которую будут отмечать 19 октября 2019 года, пишет The National Interest.

Пока у корабля вместо имени только заводской индекс Type 001A. Судно представляет собой модернизированную копию китайского авианосца Type 001 «Ляолин», который, в свою очередь, является советским тяжелым авианосном крейсером «Варяг», приобретенным на Украине.

По словам экспертов, из-за сохранения особенностей советского прототипа, вроде трамплина вместо катапульт, существенно ограничится взлетная масса самолетов. Авианосец не сможет нести тяжелые самолеты радиолокационного дозора, поэтому Китай закупил оснащенные радарами вертолеты Z-18J и Ка-31.

Корабль построили за четыре года. В январе прошлого года в Даляня заложили третий китайский авианосец, Type 002, водоизмещением 80 тысяч тонн. К 2030 году власти Китая планируют оснастить ВМС четырьмя авианосцами, основной целью которых станет защита интересов страны в прибрежных районах.