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На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями 

ТАСС 35 минут назад
Фото: ukroboronprom.com.ua
Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба концерна.
"Новая машина на базе БТР-3 была разработана Киевским бронетанковым заводом совместно с другими предприятиями концерна и частными компаниями", — сказано в сообщении.
Машина оснащена автоматизированной системой управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.
"Система выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение", — отмечается в сообщении.
В составе БТР также есть беспилотные комплексы БПЛА "Рама", он оснащен боевым модулем "ІВА-М" с дистанционным управлением, пулеметом 12,7 мм, тепловизором и дальномером, системой постановки дымовой завесы.
Экипаж БТР состоит из девяти человек, боевая машина может разгоняться до 100 км/час, форсировать водные преграды. В настоящее время этот БТР готовится к заводским испытаниям, после чего он будет готов пройти государственные испытания для начала серийного производства и поставок в украинскую армию.

Скандал в "Укроборонпроме"

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли оборонным предприятиям через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников втридорога поставлять запчасти как с украинских военных складов, так и якобы и из России. В коррупционных сделках участвовали близкие к Порошенко должностные лица, в том числе сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь и его бизнес-партнеры — Виталий Жуков и Андрей Рогоза.
По данным журналистов, фигуранты оборонного скандала годами "договаривались" с Государственной фискальной службой, Службой безопасности Украины, военной прокуратурой и Национальным антикоррупционным бюро, избегая ответственности за махинации.
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Комментарии
Армия , Войска , Оружие , Укроборонпром , СБУ
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