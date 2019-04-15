На Украине разработали БТР для управления армейскими подразделениями

Государственный концерн "Укроборонпром" разработал новую командно-штабную машину БТР-3КШ, которая предназначена для управления подразделениями в условиях современного боя. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба концерна.

"Новая машина на базе БТР-3 была разработана Киевским бронетанковым заводом совместно с другими предприятиями концерна и частными компаниями", — сказано в сообщении.

Машина оснащена автоматизированной системой управления боем, которая объединяет всю передаваемую по защищенной цифровой связи информацию о местонахождении подразделений, целей и средств огневого поражения.

"Система выводит целостную картину на тактические компьютеры и позволяет оперативно передавать боевые задачи и контролировать их выполнение", — отмечается в сообщении.

В составе БТР также есть беспилотные комплексы БПЛА "Рама", он оснащен боевым модулем "ІВА-М" с дистанционным управлением, пулеметом 12,7 мм, тепловизором и дальномером, системой постановки дымовой завесы.

Экипаж БТР состоит из девяти человек, боевая машина может разгоняться до 100 км/час, форсировать водные преграды. В настоящее время этот БТР готовится к заводским испытаниям, после чего он будет готов пройти государственные испытания для начала серийного производства и поставок в украинскую армию.

Скандал в "Укроборонпроме"

Скандал вокруг "Укроборонпрома" разгорелся за три недели до президентских выборов. Согласно результатам журналистского расследования, в оборонной сфере действовали теневые схемы, которые позволяли оборонным предприятиям через подставные фирмы с участием высокопоставленных чиновников втридорога поставлять запчасти как с украинских военных складов, так и якобы и из России. В коррупционных сделках участвовали близкие к Порошенко должностные лица, в том числе сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь и его бизнес-партнеры — Виталий Жуков и Андрей Рогоза.