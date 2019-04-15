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Индия испытала крылатую ракету собственной разработки 

Р-Спорт + ещё 1 1 час назад
Фото: Defence Research & Development Organisation
Индия провела успешные испытания дозвуковой крылатой ракеты дальнего радиуса действия Nirbhay, разработанной в стране, сообщает телеканал NDTV со ссылкой на источники в индийской Организации оборонных исследований и разработок DRDO.
Ракета была запущена в понедельник с полигона Чандипур в штате Орисса на востоке Индии.
По словам источников, ракета находилась в воздухе в общей сложности 42 минуты и 23 секунды. Ранее в министерстве обороны страны отмечали, что ракета способна лететь со скоростью 0.7 Маха на высоте 100 метров.
Полет ракеты отслеживался с помощью наземных радаров, а остальные параметры контролировались телеметрическими станциями, разработанными организацией.
До этого успешный пуск ракеты Nirbhay удалось произвести в ноябре 2017 года. Эти испытания стали первыми, признанными успешными с 2014 года.
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Армия , Оружие , Министерство обороны , Индия
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