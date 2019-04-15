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США: НАТО стоит беспокоиться из-за российского Балтфлота 

Российская Газета 3 часа назад
Фото: Отдел информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту
The National Interest пишет, что НАТО следует беспокоиться из-за его растущей мощи. Как отмечается в публикации, в последнее десятилетие произошло значительное увеличение сил Балтфлота и активно идет его модернизация. Причем кое-что из нового вооружения было замечено в апреле во время серии крупных учений на полигоне "Хмелевка", расположенном в Калининградской области. В частности, упоминаются стрельбы четырех корветов.
Ударная группа из корветов "Бойкий", "Стойкий", "Сообразительный" и "Стерегущий" во время учений отразила воздушную атаку авиации условного противника и провела стрельбы по морским и береговым целям. При этом отмечается, что корабли класса "Стерегущий" снабжены платформой "Пакет", которая объединяет систему централизованного управления, гидроаккустическую станцию, пусковую установку торпед и реактивных противоторпед. То есть она имет в рамках единой системы управления оборонительные и наступательные возможности. The National Interest подчеркивает, что аналогов такой платформы еще нет.
Также американское издание обращает внимание на новый российский истребитель Су-30СМ, появившийся на вооружении Балтфлота и пополнивший парк Су-27 и Су-24.
"Су-30СМ, модернизированный вариант многоцелевого истребителя Су-30, вероятно, будет использоваться на Балтийском флоте как средство атаки с воздуха. В обозримом будущем для перехвата и сопровождения будут по-прежнему применяться недорогие и эффективные Су-27", — говорится в материале.
Обращается внимание и на тот факт, что учения Балтфлота проведены за месяц до учений НАТО на Балтике. Это свидетельствует о росте военного соперничества в регионе. The National Interest делает вывод о том, что Балтийский флот все чаще получает новейшие российские надводные корабли и технологии в рамках стратегии модернизации, основанной не столько на количестве, сколько на качестве вооружения.
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Комментарии
Армия , Войска , НАТО , The National Interest , Калининградская Область , США
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