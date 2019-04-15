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На ЧФ прошли учения по обеспечению безопасности судоходства 

RT на русском + ещё 5 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Крымской военно-морской базе Черноморского флота провели учения по обеспечению безопасности судоходства, сообщает «Новый Севастополь» со ссылкой на пресс-службу ЧФ.
В занятиях участвовали расчёты радиотехнических постов и постов связи. В нормативные сроки они установили контакт с назначенными целями, а также обеспечили точность и своевременность выдачи данных по надводной обстановке и навигационное ориентирование кораблей, находящихся в море.
Были задействованы и стационарные, и передвижные радиолокационные посты.
Ранее URA.RU сообщало, что в Челябинской области стартовали армейские игры «Танковый биатлон» и «Суворовский натиск».
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